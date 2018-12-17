Sokak kedilerine araba lastiğinden yuva

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediyesi, hayata geçirdiği proje ile sokakta yaşayan kedilere eski araç lastiklerinden ev yaptı. Kendisi de veteriner hekim olan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın talimatıyla Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından çıkma araç lastikleri boyanarak kedi evine dönüştürüldü.

Hayata geçirilen projeye Yalova Genç TEMA Kulübü üyelerinden de destek geldi. Hem geri dönüşüme katkı yapmak, hem de sokaktaki hayvanlara yuva sağlamak adına yapılan çalışmada oluşturukan kedi evleri Genç TEMA Kulübü üyeleri tarafından boyanarak güzel bir görünüme kavuşturuldu. Yapılacak son düzenlemelerin ardından yeni kedi evleri kent içerisinde belirlenen noktalara bırakılacak.

Başkan Vefa Salman, \"Kentimize yakışır fikirler üretip, hayata geçiriyoruz. Can dostlarımıza bir ev kazandırmak ve kentimizin görsel estetiğine katkıda bulunmak için geçtiğimiz günlerde Genç TEMA temsilcileriyle bir araya gelerek projelerimizi ele aldık. Araba lastiklerinden yapılacak olan kedi evleri her canımıza bir yuva olsun dedik. Buradaki kardeşlerim \'Başkanım biz de lastikleri boyayalım, görsel anlamda bir katkımız olur\' dediler. Onlardan gelen teklif doğrultusunda ekibimiz ve Genç TEMA temsilcileri boyama işlemlerini tamamladılar. Bu proje ile birlikte Yalova’nın muhtelif yerlerinde lastiklerden yapılmış kedi evleri yerlerini alacak\" diye konuştu.



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