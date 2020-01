Sokak kedileri için deniz manzaralı barınak yaptırdı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da diş hekimi Şebnem İlhan (50), sahiplendiği yaklaşık 50 sokak kedisi için evinin önüne \'Bu Dünya Hepimizin\' adını verdiği deniz manzaralı barınak yaptırdı. İlhan, kışın da kedilerin evine girebilmesi için penceresinin önüne merdiven koydu.

Tekirdağ Diş Hastanesi\'nde 25 yıldır diş hekimi olarak görev yapan Şebnem İlhan, Hürriyet Mahallesi\'nde yalnız yaşadığı ikinci kattaki apartman dairesinin penceresine demir bir merdiven yaptırarak, soğukta üşüyen kedilerin evine girmelerini sağladı. İlhan, oturduğu sitedeki bazı komşularından destek görürken, bazı komşuları ise sayıları her gün artan kedilerden şikâyetçi oldu. Bunu üzerine Şebnem İlhan, site yakınlarında bir alanı temizleyip, kediler için deniz manzaralı \'Bu Dünya Hepimizin\' adını verdiği barınak yaptırdı. Kendi kazancı ile kedi evleri de yaptıran İlhan, her gün iş dönüşü evine gitmeden sokak kedilerine mamalarını verip kontrol ediyor.

Kedilerin kısırlaştırma ve tedavilerini de yaptırdığını ifade eden Şebnem İlhan, \"Kanun değişikliği ile bu hayvanlara işkence yapan canilere sadece Kabahatler Kanunu\'ndan değil, daha fazla ceza verilmeli\" dedi. İlhan, şunları söyledi:

\"Bunun herkese örnek olmasını diliyorum. Önceleri birkaç tane kediye bakıyordum. Ancak sayıları artınca apartmandan bazı şikâyetler de geldi. Bunun üzerine düşündüm taşındım ve bu barınağı yapmak için harekete geçtim. Eskiden mezbelelik olan bu alanı, kedilerim için yaşam alanı haline getirdim ve adını \'Bu Dünya Hepimizin\' koydum. Gördüğünüz gibi deniz manzaralı güzel bir yer oldu. Amacım kedilerimin başlarını sokacak bir yerlerinin olması. Gördüğünüz kulübeleri kendi imkânlarımla yaptırdım. Bazı komşularım da yardımcı oldu bana. Anlayışlı olan komşularıma teşekkür ederim. Bu kediler, köpekler benim canlarım. Onlara her ay maaşımın bir bölümünü ayırıyorum. Mamalar alıyorum, veterinere götürüyorum. Bu konuda herkes elini taşın altına koymalı. Az ya da çok bu canlara yardım edilmeli.\"



