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Sokak hayvanlarının üşümemesi için ısıtıcılı önlem

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta hava sıcaklığı zaman zaman sıfırın altına düşünce, belediyeye ait hayvan barınağındaki kedi ile köpek yavrularını korumak için elektrikli ısıtıcılarla önlem alındı

23 Kasım 2017 19:42

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta hava sıcaklığı zaman zaman sıfırın altına düşünce, belediyeye ait hayvan barınağındaki kedi ile köpek yavrularını korumak için elektrikli ısıtıcılarla önlem alındı.
Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altına düştüğü Sivas\'ta, belediyeye ait barınakta kalan yavru köpek ve kediler ile yaralı hayvanların üşümemesi elektrikli ısıtıcılar devreye sokuldu. Barınakta kalan yaklaşık 920 hayvanın bakımları yapılırken, soğuğa karşı dirençli olmaları için yem miktarlarında da artışa gidildi.
Hayvan Barınağı Sorumlusu Veteriner Hekim Şahin Alıcı, kent merkezine göre daha yüksekte olan barınakta, geceleri sıcaklığın da düşük olduğunu söyledi. Alıcı \"Kış dolayısıyla buradaki hayvanların soğuktan en az etkilenmesi amacıyla biz burada ısıtıcıları kullanıyoruz. Hayvanlarımıza verdiğimiz yemek miktarlarını biraz daha artıyoruz ki; soğuğa karşı dirençleri oluşsun. Hayvanların soğuktan daha az etkilenmesi için elektrikli sobaları devreye soktuk. Bu sobalarla hayvanları soğuktan koruyoruz. Şu an itibariyle 920 civarında hayvanımız var. Biz bu hayvanların bakımlarını, beslenmelerini yapıyoruz. Tedaviye muhtaç olan hayvanların gerekli tedavilerini yapıyoruz\" ifadelerini kullandı.

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