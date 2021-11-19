Sokak hayvanlarının su kaplarına çamaşır suyu döken kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, İstanbul’da sokak hayvanlarının mama ve su kaplarına çamaşır suyu döken kişi hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Adana Baro Başkan Yardımcısı ve Hayvan Hakları Komisyon Koordinatörü Miyesser Ersalan Önenli, Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ali Mert Karakılçık, Komisyon Başkan Yardımcısı Özge Buğa, Komisyon üyeleri Burcu Can Ünsal, Simge Anlı, Arda Aslankeser, Ece Janset Telli ve Hüseyin Kaplan ile stajyer avukat Sedef Değirmen, Adana Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu dilekçesi verdi.

Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ali Mert Karakılçık, suç duyurusu sonrası yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Gerek sosyal medya gerek basın gerekse de hayvan sever camiadan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda 15 Kasım 2021 tarihinde İstanbul ili, Zeytinburnu İlçesi, Seyit Nizam Mahallesi’nde hayvan severlerin çok sayıda ölü kedi tespit etmeleri üzerine, olayın sebebi araştırılmıştır. Yapılan incelemelerde F.K. İsimli kadının sokak hayvanlarının mama ve su kaplarına çamaşır suyu döktüğü tespit edilmiş, bu durum hayvanseverler tarafından kamera kaydına alınmıştır. Sosyal medya hesaplarında yayınlanan video görüntülerinde, şüpheli şahsın elinde bulunan ve içeriği bilinmeyen bir sıvıyı sokakta bulunan mama ve su kaplarına döktüğü görülmektedir. Şüpheliye suçüstü yapıldığında şişede yer alan sıvının çamaşır suyu olduğu tespit edilmiştir. Buna göre; mama kaplarından beslenen sokak hayvanlarına, 5199 sayılı yasadaki kanuni tanımıyla 'acımasız ve zalimce muamelede' bulunduğu, hayvanların acı çektirilerek, eziyetler içerisinde kaldığı ve yaşamlarını yitirdiği açıktır. Bu kapsamda, şüphelinin eylemleri 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 'Adli Cezalar' başlıklı 28/A bendinde düzenlenen suçun unsurlarını oluşturması nedeniyle Adana Cumhuriyet Savcılığı Suçüstü Bürosu’nda suç duyurusunda bulunulmuştur." (ANKA)