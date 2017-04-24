Sokak hayvanlarını zehirleyenlere hapis cezası geliyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, hayvan hakları temsilcileri ile yaptığı görüşmeler sonrasında hayvan hakları konusunda yeni bir yasa taslağı hazırladı. Başbakanlığa gönderilen taslağa göre yunus parklarının kurulması yasaklanacak, sokak hayvanlarını zehirleyene de hapis cezası gelecek. Ayrıca Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Fila Brasileiro ve Dogo Argentino olmak üzere 4 köpek türünü ağızlıksız ve tasmasız gezdirmeme şartı getirilecek.

Hayvan Hakları Dayanışma Platformu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklikler içeren taslağın hayvanlara zarar vereceğini açıkladı.

Konuyu bazı hayvan hakları temsilcileriyle görüştüklerini anlatan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş ise taslağın kısırlaştırma zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını, aksine tüm sokak hayvanlarının kısırlaştırılacağını söyledi.

Taş şöyle devam etti:

"Kanun çıkarsa nüfusu 100 binin üzerindeki ilçelere hayvan bakımevi yapılmasını zorunlu hale getiriyoruz. Nüfusu 100 binin altındaki ilçelerden de sokak hayvanları bu bakımevlerine getirilecek. Hayvanları kasten öldürmek, ölmüş ya da öldürülmüş hayvanları gıda amaçlı piyasaya sürmek, hayvan dövüştürmek fiillerine de hapis cezası geliyor. Petshop’larda akvaryum balıkları, kuş türleri hariç hayvan bulundurulması yasaklanacak. Hayvanat bahçesi kurma yetkisi bu kanunla bize verilecek. Yunus parklarının kurulması ve işletilmesi yasaklanacak.”

Tasmasız gezdirmek yasaklanacak

Hürriyet'in haberine göre, yeni yasa taslağında Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Fila Brasileiro ve Dogo Argentino olmak üzere 4 köpek türünü ağızlıksız ve tasmasız gezdirmeme şartı yer alıyor.

Nurettin Taş konuyla ilgili şunları söyledi:

"Mevcut kanunda tehlike arz eden köpekler vardı. Bunu kaldırdık, kas ve çene yapısı tehlike arz edecek hayvanların ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılmasını tümden yasakladık. Bunun için de bilimsel bir kurul oluşturduk. Bu hayvanların isimlerini belirledik. Bu hayvanların kasten başıboş bırakılması da bu kanunla yasaklanmış olacak. Ağızlıksız ve tasmasız dolaştıranlara da idari para cezası gelecek."