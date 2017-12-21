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Yaşam

Sokak hayvanlarını besleyen kadına önce küfretti, sonra saldırdı!

Saldırganın "Sen beslediğin için bunlar burada. Sen olmasan bulunlar da olmaz" dediği belirtildi

21 Aralık 2017 07:53

Manisa'da sokak hayvanlarını besleyen yerel hayvan koruma görevlisi Cemile Öztürk, köpeklerin kendisine havlamasını bahane eden bir kişi tarafından saldırıya uğradı. 50 yaşındaki kadının boğazını sıkarak darp eden zanlı yakalandı.

Manisa Hayvanları Koruma Derneği ve Yunusemre Belediyesi'nin gönüllü yerel hayvan koruma görevlisi Cemile Öztürk, geçen 16 Aralık'ta saat 20.00 sıralarında sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıktı. Kaplara hayvanlar için mama koyan Öztürk, motosikletle yanına gelen Ü.K.'nin saldırısına uğradı.

Aldığı darbelerle Cemile Öztürk'ün gözünde morluk ve vücudunun birçok yerinde ezikler oluştu. Öztürk, yaşadıklarını söyledi anlattı: "Köpekleri beslediğim sırada yanıma motosikletli biri yaklaştı. Köpeklerden ikisi havlayarak, motosikletli kişiye doğru gitti. Bunun üzerine motosikletli, durup küfür etmeye başladı. Bu arada köpekler tekrar benim yanıma, besleme alanına döndü. 'Küfür etmeyin. Motorunuzun plakasını alıp, sizden şikâyetçi olacağım. Neden küfür ediyorsunuz? Hayvanlar size bir şey yapmadı' dedim.

Yumruk atıp motosikletle kaçtı

Bunun üzerine, 'Sen beslediğin için bunlar burada. Sen olmasan bulunlar da olmaz' diye karşılık verip, bana saldırdı. Elimden telefonumu alıp, yere fırlattı. Beni boğazımdan tutup, havaya kaldırdı. Başımı karşıdaki bir duvara vurdu. Gözüme yumruk atıp, saçımdan sürükledi. Çığlıklarımı duyan komşular yardımıma koştu. Komşuların geldiğini görünce saldırgan motosikletine binip kaçtı."

Daha sonra polis çağırdığını belirten Cemile Öztürk hastaneye giderek darp raporu aldığını söyledi. Öztürk, "Saldırgandan şikâyetçi oldum. Bunlar, hayvanın bir lokma yemeğinde gözü olan insanlar. Yaşadıklarım nedeniyle psikolojim bozuldu" diye konuştu.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada konuyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında saldırganın tespit edildiğini ve aynı gün yakalanarak hakkında adli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

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