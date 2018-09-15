Sokak hayvanlarına yardım konseri

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, sokak hayvanlarına destek amacıyla rock müzik konseri düzenlendi. Girişin ücretsiz olduğu konserde, hayvanseverlerin desteğiyle 750 kilo kedi ve köpek maması toplanarak hayvan barınağına teslim edildi.

İzmirli gitar eğitmeni Gökhan Özden, Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesi\'nde, iş adamı Savaş Okan Okşit\'in ikamet ettiği arazide, sokak hayvanlarına destek amacıyla konser verdi. Farklı müzik gruplarının da destek verdiği geceye katılanlar, yanlarında köpek maması getirerek sahipsiz hayvanlara yardım eli uzattı.

Küçük kafeteryalar veya park alanlarında, sahipsiz hayvanlara mama desteği sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri düzenleyen Gökhan Özden, destek konserlerini daha büyük kitlelere ulaştırmak istediğini söyledi. Özden, \"İş adamı Savaş Okan Okşit kendi yaşadığı çiftlik arazisini, kendisine ait ses düzeneği ile birlikte bizim kullanımımıza sundu. İzmirli hayvanseverlere ev sahipliği yaparak müthiş bir konser gecesi gerçekleştirdik. Pislick Kedi, Relics, Sinestezi ve Mechanical Rooster gibi müzik gruplarının yanı sıra gönüllü birçok müzisyen hiçbir gelir beklemeden sahneye çıktı. Emrah Tekşan, Burak Alanyalı ve Fotoğraf Sandığı ekibi, destek kampanyasının sosyal medya ayağı için gönüllü olarak çalıştı. Gecenin sonunda 750 kilo bağış mama toplanarak Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) ile Nebiha Deprem Şopengazi Hayvan Barınağı\'na teslim edildi. Bu konserleri geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz\" dedi. Özden, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte daha büyük organizasyonlar yapabileceklerini belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.

Şopengazi Hayvan Barınağı adına mamaları teslim alan Nuran Ergün ise tüm hayvanseverlerin barınakları ve bakım evlerini daha sık ziyaret etmeleri gerektiğini belirterek sokaktaki sahipsiz canlıların insanlara ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Geceye katılan müzisyenler \'Savunmasız canlara karşı şiddete dur de\' çağrısı yaptı.

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