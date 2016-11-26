Sokak hayvanlarına tecavüz ve işkencenin tek cezası para, o da 437 lira!

Hürriyet yazarı Oya Armutçu, Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarına tecavüzün, işkence ve eziyetin 'suç sayılmadığını' söyledi. Armutçu, "Sahipsiz sokakta yaşayan hayvanlar için ancak Arife Yanık gibi duyarlı bir hayvanseverin çıkıp şikayet prosedürlerini tamamlaması halinde; Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14/j maddesi çerçevesinde işlem yapılıyor. 'Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak ve işkenceyi' yasaklayan bu maddeye göre eylem 'kabahat' olarak cezalandırılıyor. İdari para cezası uygulanıyor.

Kamuoyunu tecavüze uğrayan ördek örneğindeki gibi bu ceza ise 437 lira idari para cezası gibi caydırıcılığı olmayan bir meblağ" ifadesini kullandı.

Oya Armutçu'nun "Kedi hukuku" başlığıyla yayımlanan (26 Kasım 2016) yazısı şöyle:

TCK kapsamında, sahipsiz sokak hayvanlarına, kedilere köpeklere tecavüz, işkence ve eziyet "suç" sayılmıyor. Şikayet üzerine, Hayvanlara Koruma Kanunu'na göre "kabahat" olarak idari para cezası ile cezalandırılıyor.

Turizm cenneti Antalya Lara’daki Düden Park’ın adı, alınan tüm önlemlere rağmen kedi katliamları ile anılır oldu.

Bu parkta son iki ay içinde tecavüz edilerek, yakılarak, bıçaklanarak, suda boğularak katledilen kedi sayısı 9’a yükseldi.

Bazı hayvanseverlerin parkta nöbet tutmasına rağmen hem de...

“Parklara kamera takılsın” diye imza kampanyası başlatan katledilen kediler için suç duyurusunda bulunan Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ve Antalyalı hayvanseverler ayakta. İnfial halindeler. Bir an önce kamera takılmasını, parkın ışıklandırılmasını ve faillerin bir an önce yakalanmasını istiyorlar.

Seri kedi katil-tecavüzü fail ya da faillerinin yakalanması için Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’ın talimatıyla Yanık’ın şikayet dilekçesi işleme konuldu. Antalya Emniyeti, medyadaki haberleri ihbar kabul ederek 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefetten işlem başlattı. Bu dosya da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Sokak kedisine tecavüz suç mu?

Polis niye Hayvanları Koruma Kanunu’na göre işlem yaptı?

Sahipsiz sokak kedisine tecavüz Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) suç mu değil mi? Belki birçok hayvansever gibi bilmiyorsunuz? Evet ceza kanunu kapsamında suç değil. Hayvan sahipsizse TCK’ya göre işlem yapılamıyor.

Evcil hayvana tecavüz nasıl cezalandırılıyor?

Evcil bir hayvana karşı tecavüz suçu işlenmişse; sahibinin şikayeti üzerine TCK’ya göre savcılıklar işlem yapıyor. Hayvanlar hukuk sistemizde “eşya” olarak kabul edildiği için TCK’nın 151. maddesindeki “Mala zarar verme” suçundan tecavüz sanığı dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılıyor.

Kabahat olarak nasıl ceza veriliyor

Sahipsiz hayvanlarla cinsel ilişkiye ilişkin TCK’da özel bir hüküm olmadığı için savcılıklar bu tür eylemler konusunda ise “görevsizlik” kararı veriyorlar. Peki sahipsiz hayvana tecavüzün hiç mi cezası yok?

Sahipsiz sokakta yaşayan hayvanlar için ancak Arife Yanık gibi duyarlı bir hayvanseverin çıkıp şikayet prosedürlerini tamamlaması halinde; Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14/j maddesi çerçevesinde işlem yapılıyor. “Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak ve işkenceyi” yasaklayan bu maddeye göre eylem “kabahat” olarak cezalandırılıyor. İdari para cezası uygulanıyor.

Kamuoyunu tecavüze uğrayan ördek örneğindeki gibi bu ceza ise 437 lira idari para cezası gibi caydırıcılığı olmayan bir meblağ.

Doç Güngör: TCK'da genel ahlaka karşı suç olarak düzenlenmeli

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Devrim Güngör’e TCK’da nasıl bir düzenleme yapılabileceğini sordum. Bakın ne önerdi:

“Düden Park’taki kediler gibi tecavüz sonucu ölen bir hayvan olduğu için hak sahibi ve varlık kabul edilmiyorlar. Olayı sadece hayvanlara kötü muamele ile sınırlı görmemek lazım. Bu tip suçları TCK’da özel olarak ‘Topluma karşı suçlar’ içinde ‘Genel ahlaka karşı suçlar’ başlığı altında ayrı bir suç olarak düzenlemek gerekir. Toplumu ahlaken çok rencide eden bu tür eylemler son dönemde malesef çok arttı. Ahlak duygusunu rencide ettiği için cezasını da ona göre ve caydırıcı olabilecek şekilde belirlemek gerekir.”

Kabahat değil, suç olsun

Bu öneriye katılıyorum. Sokak hayvanları başta tüm hayvanlara yapılan tecavüz, eziyet, işkencenin TCK kapsamında suç sayılarak caydırıcı şekilde cezalandırılması ve hayvan haklarının korunması gerektiğini düşünüyorum.

“Türkiye’de insan hakkı korunuyor mu? Hayvan hakkı diyorsunuz?” diye karşı çıkmaya hazırlananlara ise şimdiden yanıt veriyorum:

Hayvanları Koruma Kanunu adından da anlaşılacağı üzere hayvanları insanlardan korumak için çıkarıldı. Ancak, bu kanuna aykırı davranışların “suç” değil de “kabahat” kapsamında değerlendirilmesi, caydırıcı olmayan idari para cezaları verilmesi zavallı hayvanları Düden Park örneğinde olduğu gibi insan vahşetinden korumaya yetmiyor.

Bu dünya sadece insanların değil. Doğayı ve doğanın parçası olan hayvanları korumak görevimiz. “Eşya” gözüyle bakılıp korunmaları gerektiği savunulan O hayvanlar da can taşıyor.

Meclis’teki tüm milletvekillerine sesleniyorum; sadece yaşam haklarına saygı bekleyen bu sokak hayvanlarının katledilmesine ve tecavüze uğramasına seyirci kalmak hangi vicdana sığar?