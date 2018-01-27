Sokak hayvanlarına modern yaşam merkezi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da 128 dönüm arazi üzerine kurulan Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Merkezi\'nde hayvanlara Avrupa standartlarında yaşam imkanı sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi\'nde kurulan merkezdeki hayvanlar, zemin ısıtma sistemiyle soğuktan korunuyor. Barınak, biri idari olmak üzere 7 ayrı binadan oluşuyor. İçerisinde kedi ve köpek evleri, ameliyathane, kuduz karantina alanı, uyuz tedavi ünitesi olan merkezde, zemin ısıtma sistemi olan kapalı alanlar soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına sıcak yuva oluyor. Barınağa alınan sokak hayvanları, yaklaşık 20 günlük bakıma alınıyor. Sağlık kontrolleri sonucu hasta olduğu belirlenen hayvanlar, tedavilerinin ardından tesisteki serbest yaşam alanlarında hayatlarına güven içerisinde devam ediyor.

\'1000 HAYVANA BAKILACAK\'

Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, barınağa alınan hayvanların sağlık kontrollerinin yapıldığını, Avrupa standartlarına uygun olduğunu söyledi. Çakır, evcil ve sokağa bırakılmış hayvanların semtlerde tehlike oluşturduğunu, bunların ciddi manada bir bakıma, kontrole ihtiyacının olduğunu kaydetti. Başkan Çakır, kendilerinin daha önceden var olan barınaklarının küçük olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Şu an 128 dönüm bir alanda bu barınağımızı inşa ettik. Burada 7 farklı bölümden oluşan binalarımız var. Bir idari bina burada hayvanların ameliyathane, kabul bölümleri var. Ameliyat sonrası müşahede odalarımız var. Hayvanların kapalı bahçeli barınaklarının olduğu bölümlerimiz var ve burada hayvanlar belli bir müddet bakılıyor 15 gün 1 ay arasında. Yine uyuz hayvanlar için ayrı bir bölüm var, onların tedavisi ayrı bir bölümde yapılıyor. Kuduz hayvanlar için karantina bölmemiz var, karantina altına alınıyor. Kendiler içinde ayrı bir bölümümüz var ve bu alanda yaklaşık 15 dönüm peyzaj alanı var, bir park yapılıyor. İçerisinde 7 dönümde sert zemin alanı var. 3 bin 500 metrekarede kapalı alanımız var. Bakıldığı zaman burası gerçekten alttan ısıtmalı, hayvanların her türlü sağlığı burada kaldığı müddetçe de onların tedavi sonrasında hassas bir dönemi olduğu için hayvanların bakım bölümleri bütün detaylarıyla, kapalı alanların arka kısmında oluşturulan kapalı bahçeleriyle hayvanlara çok özel bir mekanlar yapıldı. Burada 1000 hayvana bakılacak, tedavileri yapılıp onları burada barındıracak sağlıklı bir ortamda, bahçe ortamına bırakarak oralarda tabi doğal ortamlar var, doğal barınaklar yapılıyor ve onların düzenli olarak yemleri veriliyor günlük olarak. Bu tesis son derece modern, son derece bütün detayları düşünülmüş alt yapısı, üst yapısına kadar güzel bir tesisi kazandırmış olduk.\"

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