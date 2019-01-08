Sokak hayvanlarına mama desteği

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- SEFERİHİSAR Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER), sokak hayvanlarını besleyen gönüllülere destek olmak amacıyla, dernek üyeleri ve gönüllülerinden oluşan 10 kişilik bir ekiple, İzmir\'in Seferihisar ilçesinde stant açıp, yarım ton kuru mama ve yarım ton makarna dağıttı.

İzmir\'in Seferihisar ilçesinde faaliyet gösteren Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği tarafından, sokakta yaşayan hayvanların beslenmesinin zor olduğu bu soğuk günlerde onları besleyen gönüllü vatandaşlara yarım ton kuru mama ve yarım ton makarna dağıtımı yaptı. Dernek üye ve gönüllülerinden oluşan 10 kişilik ekibin Seferihisar kent merkezinde bir stant açarak dağıttıkları mama ve makarnalar, kısa sürede tükendi. SEHAYDER Başkanı Fevziye Özkan, \"Ülkemizde son günlerde yaşanan hayvan katliamları yüreklerimizi dağlıyor. Bütün bu olumsuzlukların yanında bir iyilik hareketini Seferihisar\'dan başlattık\" dedi.

BİR KAP SU, BİR KAP MAMA, BİR KALP SEVGİ

Düzenledikleri etkinlikle farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyleyen SEHAYDER Başkanı Fevziye Özkan, \"Kentimiz yazlık bir bir bölgede olduğundan yazlıkçılar gittikten sonra sokaklarda yaşam savaşı veren kedi ve köpekler ciddi beslenme sıkıntısı çekiyor. Derneğimize gelen yardım taleplerinin hepsine yetişebilmemiz mümkün olmuyor ve buna çok üzülüyoruz. Bu nedenle bir duyuru ile \'Bir kap su, bir kap mama, bir kalp sevgi\' sloganıyla bir dağıtım etkinliği yapmayı düşündük ve kısa sürede hayata geçirdik. Çünkü bu soğuk havalarda can dostlarımızın beslenme ihtiyacı çok daha fazla. O nedenle sokak beslemesi yapan gönüllülerimize bir nebze de olsa yardımcı ve destek olmak amacıyla yarım ton kuru mama ve yarım tona yakın makarna dağıttık. Makarnaların yanında bulyon da verdik. Etkinliğimize ilgi oldukça yoğun oldu, planladığımızdan daha kısa bir sürede dağıtım bitti. İnsanların kapılarının önündeki, sokak ve mahallelerindeki yardıma muhtaç kedi ve köpekleri besleyebilecek olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını gördük\" diye konuştu.



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