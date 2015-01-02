Sokak hayvanları kayıt altına alınacak

Yaban Hayatı Bilgi Sistemi ile sokak hayvanlarını kayıt altına alan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, bu kapsamda belediyelere ücretsiz mikroçip ve okuyucu dağıtıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yaban Hayatı Bilgi Sistemi (YABİS) ile yürütülen çalışmalar neticesinde elde edilen veriler, bu sistemin veri tabanında toplanıyor.

Hüseyin Gazi Kaykı'nın Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, YABİS, internet tabanlı, üyelerinin kendilerine özgü sınırlı haklarla verilere erişebileceği ve elde edilen verilerin toplanacağı bir veri tabanı olarak uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda sokak hayvanlarının işaretlenerek, kayıt altına alınması amacıyla 350 mikroçip okuyucu, 122 bin 500 mikroçip ve mikroçip enjektörü, 132 bin 279 kulak küpesi ile 250 kulak küpesi pensi Bakanlığa bağlı bölge müdürlükleri tarafından belediyelere ücretsiz dağıtılıyor. Buradan gelecek veriler de YABİS'e eklenecek.

Sistemde 2014 Aralık sonu itibarıyla 178 hayvan bakımevi, 9 hayvanat bahçesi ve 370 ev ve süs hayvanı satış yerine dair veriler de bulunuyor.

Sistemde hayvanların sayı, tür, cinsiyet ve yaş bilgileri yer alıyor

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, YABİS'de, hayvan bakımevlerinde bulunan hayvanların türleri, sayıları, yaşları, aşılanan, kısırlaştırılan, küpe ve mikroçiple işaretlenen ve sahiplendirilen hayvanlara ait bilgiler yer alıyor.

Ayrıca sistemde hayvanat bahçelerinde bulunan hayvanların sayı, tür, cinsiyet, yaş ve benzeri bilgileri ile yapılan denetimler, bu denetimlerin sonuçları ve uygulanan idari para cezaları da bulunuyor.