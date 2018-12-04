Sokak hayvanları kafede ısınıyor

Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesi üzerinde soğuk havadan etkilenen kedi ve köpekler, ısınmak için kafelerin iç kısımlarına giriyor.

Antalya\'da soğuk hava nedeniyle sokak hayvanları Işıklar Caddesi üzerindeki kafelere girerek ısınıyor. Kafelerin içindeki ısıtıcıların yanına yaklaşan sokak hayvanlarını gören müşteriler, onları rahatsız etmeden kahvelerini yudumluyor.

\'SAMİMİ BİR ORTAM OLUYOR\'

Soğuk ve yağmurlu havanın etkili olduğu son günlerde sokak hayvanlarının da düşünülmesi gerektiğini söyleyen kafe müşterisi Atilla Alperen Efe, “Kedi ve köpeklerden hiç rahatsız olmuyorum. Tam tersine daha samimi bir ortam oluyor. Kedi veya köpeklerin insanların arasında yatması, başkalarının gelip onları sevmesi, samimi bir ortam oluşturuyor. Onlar da canlı, bu soğuklarda kafalarını sokacakları bir yer arıyorlar. Sıcak bir ortam isteyip geldiklerinde zaten insanlara zarar vermiyorlar. İnsanların alerjisi olmadığı sürece, kimseye bir zararları yok\" dedi.

SOKAK HAYVANLARINI MÜŞTERİDEN AYIRT ETMİYORLAR

Kafe çalışanı Abdullah Topçu, sokak hayvanlarını müşterilerden ayırt etmediklerini söyledi. Topçu, “Müşteriler geldiğinde nasıl mutlu oluyorsak, sokakta yaşayan canlılar geldiğinde de aynı duyguyu yaşıyoruz. Bizi tercih ettiklerini düşünüyoruz. Tabii ki onlar ısınmak ve barınmak için buraya geliyor. Müşterilerimizin rahatsız olmadığı bir durumda biz de müdahalede bulunmuyoruz. Büyük ölçüde geceleri de kafeye gelip yatıyorlar. Küçük yavru kedilerimiz de oluyor. Tüm sokak hayvanlarımızdan bizi tercih ettiği için memnunuz\" diye konuştu.

\'İNSANLARIN HAYVANLARA İLK DOKUNUŞLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ\'

Kafe etrafında yaklaşık 9 köpek ve yavru kediler olduğunu, soğuk havalarda, yağmurlarda ve sıcak havalarda köpeklerin kafede geceleri uyuduğunu söyleyen kafe ortağı Fahrettin Aslan, “Hayvanlarla insanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. İlk başta ürküp, sonradan hayvanları çok sevenleri gördük. Hayvanların insanlara zarar vermeyeceğini müşterilerimize anlatıyoruz. Müşterilerimiz oturduktan sonra bakıyor ki hayvanlar tamamen uysal, hiç korkulmaması gerektiğini görüyorlar. Müşterilerimize bazen köpek maması veriyoruz onların hayvanlara ilk dokunuşlarını gerçekleştirmesini istiyoruz. Hayvanın o an gözündeki bakışı görmelerini istiyoruz. Müşterilerimiz de sokak hayvanlarının kafemize gelmesinden rahatsız olmuyor\" dedi.

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