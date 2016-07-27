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Yaşam

Sokak hayvanları için ücretsiz ambulans

Tam donanımlı ambulansta müdahale edilecek hayvanlar, HAYDOS Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınacak

27 Temmuz 2016 20:10

Muğla'da sokak hayvanları için ücretsiz ambulans hizmeti verilmeye başlandı. Vatandaşlar, Ortaca ile Dalaman'da yaralı ve sokağa terk edilen hayvanlar için 'Alo 153'ü arayacak. 

Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen'in iletişime geçtiği Gaziantep Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) kurucusu Cengiz Bayram, Dalaman Belediyesi'ne hayvan ambulansı bağışladı.

Belediye tarafından bakımdan geçirilen ve yakıt giderleri Dalaman Belediyesi'nce karşılanan ambulansla Ortaca ve Dalaman'daki sokak hayvanlarının olası yaralanmalarına anında müdahale edilecek.

Tam donanımlı ambulansta müdahale edilecek hayvanlar, HAYDOS Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınacak.

Bundan sonra yardıma muhtaç hayvanlara daha iyi hizmet vereceklerini söyleyen Dağdelen, "Gönül ister ki her ilçede, her belediyede bir ambulans bulunsun. Artık sokaklardaki hayvanlar, hayvanseverlerin veya yurtdışından gelen yabancıların sorunu olmasın" diye konuştu.

Ücretsiz olan ambulans hizmeti için vatandaşların yaralı bir hayvan gördüklerinde "Alo 153"ü aramaları gerekiyor.

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