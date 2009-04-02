Sokak hayvanları için söylediler

Sokak hayvanlarına sahip çıkılması için kolları sıvayan DRUM’un organize ettiği Ceza konseri, hayvansever ünlülerden büyük ilgi gördü.





Ceza, önceki akşam Cemal Reşit Rey’de düzenlenen konserde şarkılarını sahipsiz sokak hayvanlarına yardım için okudu. Ünlü rap’çi, Dans@company gösterisi ile başlayan gecede yoğun istek üzerine “Fark Var”ı iki kez seslendirdi. Sunucu Doğa Rutkay’ın Beagle cinsi köpeğiyle sahneye çıktığı gecenin konuk sanatçısı ise Sezen Aksu’ydu. “Gelsin Hayat Bildiğin Gibi” ve “şinanay” şarkılarını Ceza ile birlikte okuyan sanatçı, programın sonunda organizasyona emeği geçenlere hitaben bir de teşekkür konuşması yaptı.

Gecenin sunuculuğunu yapan Doğa Rutkay, sahneye köpeğiyle çıktı.

Ceza ile düet yapan Sezen Aksu, konserin sonunda ünlü rap’çiye sarıldı.



