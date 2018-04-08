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Sokak hayvanları için seramik yapıp sattılar

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - ÇEŞME'nin Alaçatı Mahallesi'nde yaşayan hayvansever 6 kadın, kursta ürettikleri seramikleri, sokak hayvanlarına mama almak için Alaçatı Ot Festivali'nde açtıkları stantta satışa sundu

08 Nisan 2018 15:48

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - ÇEŞME\'nin Alaçatı Mahallesi\'nde yaşayan hayvansever 6 kadın, kursta ürettikleri seramikleri, sokak hayvanlarına mama almak için Alaçatı Ot Festivali\'nde açtıkları stantta satışa sundu.
Alaçatı\'da oturan hayvanseverler Nurcan Aybay, Nergiz Özşişman, Fatma Orhan Sönmez, İpek Men, Keriman Sontürk ve Ayşe Hindistan, sokak hayvanlarını gönüllü olarak beslediklerini söyledi. Kadınlar adına açıklama yapan Nurcan Aybay, sokak hayvanları sorununun ülkenin her yerinde aynı olduğunu söyledi. Aybay, \"Sokak hayvanlarının çok sık üremesi, yeterli önlemlerin alınamaması, bakım için de sadece gönüllülere bağımlı olunması önemli sorun. Bizler de buradan yola çıktık. Alaçatı\'da olsun, Çeşme\'de olsun, gönüllüler kendi aralarında kaynak sağlayarak, besleme yapmaya çalışıyorlar. Bizim elimizden de seramik yapmak geliyordu. Bizler de seramik yaparak satalım, sokak hayvanlarının tedavileri ve mama almak için kaynak yaratalım istedik. 6 kişilik gönüllü grubu kurduk. Herkes elinden geleni yaptı. Çeşit çeşit seramikler üretti. Alaçatı Ot Festivali\'nde de bu standı açtık. Gelirini de sokak hayvanları için harcayacağız\" dedi.
Satış yapabilecekleri yerler bulmaları halinde sokak hayvanları için kaynak oluşturmaya devam edeceklerini belirten Aybay, \"Satışlardan elde ettiğimiz gelirin bir kısmıyla mama alarak Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvan severler Derneği (ÇESAL) ve hayvan barınağına bağışta bulunacağız. Ayrıca veteriner borçlarının ödenmesi için kullanacağız. Sokak hayvanları için ne kadar gücümüz yeterse ne kadarına el uzatabilirsek bizim için kardır\" diye konuştu.

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