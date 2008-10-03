Sokak hayvanları için örnek işbirliği

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, ilçe belediyeler ve hayvanseverlerle koordineli olarak sokak hayvanlarına yönelik yürüttüğü projeyle, hayvanlar kayıt altına alınmaya başlandı.



İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe belediyeler ve hayvansever kuruluşlarıyla koordineli olarak sokak hayvanlarına yönelik hazırlanan projelerin hayata geçirildiği belirtildi.



Son dört yılda başarıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, Işıkkent’teki 500 hayvan kapasiteli bakım ve barınma evine, Sasalı’da 500 köpek kapasiteli yeni bir evinin eklendiğinin aktarıldığı açıklamada, Seyrek’te bin hayvan kapasiteli yeni bir bakım ve barınmaevinin projesinin hayata geçirileceği bildirildi.



Sokak hayvanlarına yönelik, Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmanın İzmir’de yürütüldüğü ifade edilerek, şu görüşlere yer verildi: ‘’Sokakta yakalanan köpekler, ilçe belediyeler tarafından Işıkket Köpek Bakımevine getirilerek 10 gün gözetim altında tutuluyor. Bu sürede parazit ilâcı uygulanıyor, kuduz aşıları vuruluyor ve kısırlaştırılarak ilçe belediyelerine teslim ediliyor. 2004 yılından bugüne 8 bin 500 civarı sokak hayvanının aşıları yapıldı. Bin 893 kedi ve 6 bin 253 sokak köpeği kısırlaştırdı. 2 bin 428 köpek ise ‘’havyan bakmak isteyen’’ kişiler tarafından sahiplenildi. Sokakta yaşayamayacak durumda olan hayvanlar, barınaklarda tutuluyor ve bakımları yapılıyor. Amacımız sokak hayvanlarını sağlıksız koşullardan kurtarmak, çevre ve halk sağlığı açısından tehdit oluşturmasını önlemek. İlçe belediyeleri ve gönüllü kuruluşların desteği de sorunların çözümünde önemli rol oynuyor. Hayvansever derneklerin istekleri doğrultusunda Menderes ve Foça’da bulunan hayvan bakımevle-rine de mama, ilâç ve ameliyat malzemeleri veriyoruz.’’



İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Karşıyaka, Konak ve Balçova Belediyeleri ile ortak bir ağ oluşturarak ‘’hayvan kayıt sistemi’’ ile ‘’mikroçipli takip’’ uygulamasına geçtiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: ‘’İlçe belediyeler tarafından getirilen tüm hayvanlar kayıt altına alınıyor. Sahipli hayvanların da daha sonra sokağa bırakıldığından hareketle, sahipli kedi ve köpeklere, içinde sahibinin adı, adresi, geçirdiği hastalıklar, yapılan aşı ve operasyon bilgilerinin bulunduğu mikroçip yerleştiriliyor. Mikroçip uygulaması ve kuduz aşısı ücretsiz yapılıyor. Bu kapsamda sahiplendirilen 445 köpek mikroçip takılarak kayıt altına alındı.’’ Açıklamada, haftada 2 kez ilköğretim öğrencilerinin hayvan bakımevlerini ziyaret etmelerinin sağlandığı da bildirildi.



