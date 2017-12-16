Sokak hayvanları için Noel pazarı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS Hayvanları Koruma Derneği (MAHAYKO) üyeleri, ilçedeki yerleşik yabancılarla birlikte sokak hayvanlarını korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Noel pazarı kurdu.

MAHAYKO koordinesinde ilçede yerleşik yaşayan İngiliz, Alman, İskoç, Rus ve İsveç uyruklular ile birlikte sokak hayvanlarını koruma ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Noel pazarı kuruldu. Bu amaçla 60 stant açılırken, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İlçe Esnaf Sanatkarlar Odası ve CHP\'liler de destek verdi. Marmaris Belediyesi Kapalı Pazaryeri\'nde düzenlenen etkinlikte hediyelik eşyalar, evde hazırlanan yiyecek-içecek ve tekstil ürünleri 5- 200 liradan satışa sunuldu. Ayrıca kedi ve köpekler için yiyecek ile çeşitli ürünler satıldı. Pazara hayvanseverler büyük ilgi gösterdi.

CKD Marmaris Şubesi, açtıkları stantlarda sokak hayvanlarına destek için yiyecek ve içecek satışı yaptı. Yerleşik yaşayan yabancıların rağbet gösterdiği stantta, hep birlikte İzmir Marşı söylendi. CKD üyeleri, İzmir Marşı söylerken; Türkçe bilen Alman ve İngiliz kadınlar da eşlik etti. MAHAYKO Başkanı Özlem Onur, etkinlik ile ilgili şöyle dedi:

\"Marmaris Belediyesi\'nin desteğiyle sokak hayvanlarının korunması ve bakımı için Noel pazarının ikincisini gerçekleştirdik. Yerleşik yaşayan yabancılar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da destek verdi. Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi\'ne ve sokak hayvanlarının korunması ile bakımı için elde edilen gelirin bir kısmı aktarılacak. Marmaris ve çevresinde yaklaşık 30 bine yakın sokak hayvanı mevcut. Elde edilen gelirin büyük kısmı bu canlarımızın kısırlaştırılması için kullanılacak.\"

FOTOĞRAFLI