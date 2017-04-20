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Yaşam

Sokak hayvanları için lüks dairesini sattı, kiraya çıktı

"Biz nasıl olsa rahat ediyoruz. Onların rahat etmesini istiyoruz"

20 Nisan 2017 22:26

Edirneli hayvansever Ersin Gören, ilgilendiği sokak hayvanlarını daha rahat beslemek ve onlarla zaman geçirebilmek için lüks sitedeki evini satıp bahçeli bir eve taşındı.

Ajanimo’da yer alan habere göre, Sokak hayvanlarına yardım ederek mutlu olduğunu ifade eden Gören, konuşmasına şunları söyledi:

”Edirne merkezde güzel bir yerde beşinci katta lüks bir dairem vardı. Sırf hayvanlarım için o daireyi satarak, onların yaşantısı daha güzel bir şekle getirmek için hanımla beraber evimizi sattık. Buraya kiraya taşındık. Biz nasıl olsa rahat ediyoruz. Onların rahat etmesini istiyoruz. Bundan sonra da yapacağım ilk ev önce kedilerimin olacak. Daha sonra ben kendime ev yapacağım."

Kışın kedi ve köpekler için evinde soba yaktığını anlatan Gören, yaklaşık 25 kedi ve köpeğe sürekli baktığını anlattı.

Bir yerde yardıma ihtiyacı olan bir sokak hayvanı görse hemen yardımına koştuğunu belirten Gören, hayvanların sadece beslenmeleri için aylık bin 500 liralık harcama yaptığını sözlerine ekledi.

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