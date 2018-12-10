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Sokak hayvanları için kulübe yapıyorlar

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir grup hayvansever, sokak hayvanları için atık malzemelerden kulübeler yaparak, kentin farklı noktalarına yerleştirdi

10 Aralık 2018 17:04

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da bir grup hayvansever, sokak hayvanları için atık malzemelerden kulübeler yaparak, kentin farklı noktalarına yerleştirdi.
Antalya Pati Koruma Derneği (PaKoDer) ve Antalya Yardımlaşma Platformu gönüllüleri hafta sonu Antalya Hayvanat Bahçesi yanındaki alanda bir araya geldi. Kullanılmayan yük paleti, halı, kilim, battaniye gibi malzemeleri yanlarında getiren hayvanseverler, sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin soğuk hava ve yağıştan korunması için kulübeler yaptı.
PaKoDer Başkanı Ebru Paraf, her hafta sonu bir araya geldiklerini, sokak hayvanlarını soğuktan ve yağıştan korumak için kulübe yaptıklarını belirtti. Paraf, \"Sayımız giderek artıyor. Duyarlı insanlarımız, eğlenmek yerine gelip bizimle saatlerce kulübe yapıyor. Herkesi iyilik yapmaya devam ediyorum\" dedi.
\'KULÜBELERİN ÖNÜNE SU VE MAMA KOYUN\'
Antalya Yardımlaşma Platformu kurucularından Halit Mert ise atık malzemeleri \'sessiz canlılar\' yararına kullandıklarını söyledi. Vatandaşları kentte dağıtılan bu kulübeleri korumaya davet eden Mert, kulübelerin önüne su ve mama konulması çağrısında bulundu.

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