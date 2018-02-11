Sokak hayvanları için düzenlenen kermeste 14 Şubat uyarısı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te, barınaktaki sokak hayvanları yararına \'Sevgiyi parayla satın almayın\' sloganı ile kermes düzenlenip, 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde petshoplardan hayvan satın alınmayıp, barınaklardaki hayvanların sahiplenilmesi için çağrıda bulunuldu.

Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER), geliri barınaklardaki hayvanların bakımına destek olmak için kullanılmak üzere Armutalan Mahallesi\'ndeki halk pazarında kermes düzenledi. Marmaris\'te yerleşik yaşayan yabancıların hayvanları ile gelerek destek verdiği kermeste, hayvan hakları koruyucularının evlerinde hazırlığı yiyecek ve içeceklerin yanı sıra ikinci el tekstil ürünleri satışa sunuldu. 3 restoran işletmecisi de kermeste satılmak üzere çeşitli yiyecekler getirerek, sokak hayvanları için destek verdi. Kermeste 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde, dağıtılan el ilanları ile farkındalık yaratılmaya da çalışıldı. \'Sevgiyi parayla satın almayın\' sloganıyla düzenlenen kermeste dağıtılan el ilanlarının, ön yüzünde \"Hepimiz aynı gemideyiz. Doğamızı, doğadaki canlıları, geleceğimizi koruyalım. Çocuklarımıza iyi örnek olalım\" yazarken arka kısmında da 14 Şubat\'ta petshoplardan hayvan satın alınmayıp, barınaklardaki hayvanların sahiplenilmesi için çağrıda bulunuldu. Kermesten elde edilen gelirin Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi\'ndeki sokak hayvanlarının bakımı ve kısırlaştırılması için harcanacağı belirtildi. Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, \"14 Şubat Sevgililer Günü\'nde petshoplardan hediye olarak alınan hayvanlar daha sonra sokağa terkedilerek barınaklarda yaşamaya mahkum oluyorlar. Vatandaşlarımıza ricamız sevgilinize veya eşinize o günde hayvan hediye etmeyin\" dedi.



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