Sokak hayvanları için belediye önünde açlık grevi

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Ayşe Köse ile Semra Püyner adlı hayvanseverler, hayvan barınağı için sokak hayvanlarının zarar görmeden toplatılmasını isteyerek belediye önünde açlık grevine başladı.

Ajanimo’nun haberine göre, 2 gündür açlık grevinde olduklarını belirten Köse ve Püyner, belediyenin yaptırdığı hayvan barınağına kurallara uygun bir şekilde hayvan toplanmayacağı endişesi duyduklarını söyledi. Hayvanların veteriner hekimler gözetiminde toplanmasını isteyen Köse ve Püyner bunun olmaması halinde çok sayıda hayvanın toplama sırasında telef olabileceğini öne sürdü.

Barınağa götürülecek hayvanların zarar görmeden toplanması için arkadaşı Semra Püyner ile birlikte belediye önünde açlık grevi başlattıklarını belirten Ayşe Köse, “Belediyenin açacağı barınağa veteriner alımı yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Gölpazarı Belediye Başkanı CHP’li Vedat Kazıcı da ilçeye belediyenin kısıtlı imkanlarıyla hayvan barınağı yaptırdıklarını söyledi. Kazıcı şöyle devam etti:

“Çok kısıtlı imkanlarla ilçeye hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi kazandırdık. Biz burayı sadece hayvan barınağı olsun istemiyoruz. Burayı küçük bir hayvanat bahçesine döndüreceğiz. Çocuklarımız için oyun parkları var. Ruhsatımızı aldık, bir veterinerle sözleşme imzalama aşamasındayız. Dolayısıyla biz şu an itibariyle hayvan toplamaya başlamadık. Hayvan sahiplerine duyuru yaptık. Dedik ki siz hayvanlarınızı kendi barınaklarınıza alın. Biz de yavaş yavaş bu aşamaları bitirdikten sonra veteriner ile birlikte sokak hayvanlarımızı merkezimize alacağız.”

“Kurallara uyuyorum”

Açlık grevi başlatan 2 hayvanseverin demokratik haklarını kullandığını da ifade eden başkan Kazıcı şöyle konuştu:

“Şu anda ilçe merkezinde bine yakın köpek var. Bu köpeklerle ilgili her gün hastanelik mevzular var. Çocukların korkusu var. Kadınların bize her gün şikayeti var. Tabii hayvanları korumalıyız ama insanları da korumalıyız. İki gündür belediyenin önünde arkadaşlar eylem yapabilirler, demokratik haklarını kullanabilirler. Ama şunu anlamadık. Bu belediye barınağı daha faaliyete geçirmedi. Veterineri ile sözleşmesini imzalayıp hayvan toplamaya başlamadı. Yasaya uymayacak bir belediye olsaydık bu çalışmaları yapmazdık. Türkiye’de bu işlerin nasıl yapıldığını biliyoruz. Şu ana kadar köpek sorunumuz olmazdı. Bir şekilde bunları yok ederdik. Diğer belediyeler bunu yapıyor. Ben küçücük bir belediyeyim, kurallara uyuyorum. Barınak yaptım, toplamaya başladığımızda da ilgili yasa ne diyorsa onu yapacağız.”

Bakırköy'den ameliyat olmak için Bahçeşehir 1. Kısım'a giden sokak köpeği Sarı, Flora Veterinerlik Kliniği çalışanının elinden kaçtı. Görenler, 05052251757 numaralı telefonu arayabilir.