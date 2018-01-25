Sokak hayvanları adına toplanan paralar için dava

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Sokak Hayvanları Koruma Derneği (ASKODER) Başkanı Mehmet Orhan hakkında, sosyal medya hesaplarından dernek adına topladığı yardım paralarının nereye harcandığının belirlenemediği ve makbuz kesmediği iddiasıyla dava açıldı.

İstanbul\'da bulunduğu sırada izlediği \'Mandıra Filozofu\' filminden etkilenerek Antalya\'ya yerleşen Mehmet Orhan, ASKODER\'i kurdu. Mehmet Orhan, Doyran\'da kiraladıkları arazide kedi köyü oluşturarak, sokakta yaşayan sahipsiz kedi ve köpekleri burada toplayıp, bakımını üstlendi. Antalya\'da faaliyet gösteren Candostları Koruma Derneği, Mehmet Orhan\'ın hayvanlara kötü muamele yaptığını iddia ederek kedi köyüne baskın yaptı. Dernek üyeleri, kedi köyünde gömülü 4 kedi ve 4 köpek ölüsünü görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Şikayetler üzerine Konyaaltı Kaymakamlığı kedi köyünde inceleme yaptı. İnceleme sonunda, Mehmet Orhan\'a 5199 sayılı yasa kapsamında 54 bin 600 lira para cezası kesildi. Orhan, kesilen cezaya itiraz etti. 54 bin 600 liralık cezanın itiraz süreci halen devam ediyor.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Dernekler arasında, çöplükte yaşayan hayvanların bakımıyla ilgili konuda ikinci kez tartışma yaşandı. Çöplükteki yaklaşık 300 hayvanla ilgilenmek için bölgeye giden ASKODER Başkanı Mehmet Orhan ile Antalya Candostları Koruma ve Sahiplendirme Derneği Başkanı Arife Yanık arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmaya, yanlarında bulunan dernek temsilcileri dahil oldu. Hayvanseverler tartışmanın ardından birbirlerine sopa, hortum ve biber gazıyla saldırdı. 3 kişinin hafif yaralandığı kavganın ardından iki derneğin gönüllüleri, Varsak Jandarma Karakolu\'na giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

\'DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET\' SUÇLAMASI

Candostları Koruma Derneği üyelerinin Mehmet Orhan hakkında suç duyurusu sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianame hazırladı. \'Dernekler Kanununa Muhalefet\' suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, Mehmet Orhan\'ın birçok faaliyetine kanunsuz biçimde devam ettiği, hayvanlara uygun olmayan şartlarda baktığı, hayvanlardan maddi çıkar sağladığına yönelik beyanlar sonrasında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

TOPLANAN PARALARIN NEREYE HARCANDIĞI BELİRLENEMEDİ

İddianamede, şüphelinin beyanları kabul etmediği, şikayete konu kedi köyünün derneğe ait olmadığını, kendisinin kiraladığını ve buradaki hayvanların ihtiyaçlarını şahsi hebasından karşıladığını söylediği yer aldı. İddianamede, Mehmet Orhan\'ın sosyal paylaşım sitesinden dernek adını kullanarak derneğe ait IBAN numaraları üzerinden ayni ve nakdi yardım topladığı belirtildi. Orhan\'ın bağışlara ilişkin makbuz düzenlemediği ifade edilen iddianamede, \'Şüphelinin sosyal medya hesaplarından dernek adı altında usulsüz biçimde ayni ve nakdi yardım topladığı, kedi köyündeki hayvanlar için toplandığı iddia edilen bu yardım paralarının tamamının nereye sarf edildiğinin belirlenemediği ve toplanan yardımlara ilişkin makbuz verilmediği gerekçesiyle şüphelinin kamu adına cezalandırılması talep olunur\' ifadeleri kullanıldı.

Antalya 5\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianame sonrası açılan davanın ilk duruşması, önümüzdeki günlerde görülecek.



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