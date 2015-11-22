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Yaşam

Sokak hayvanları yararına ‘minik’ kermes

Kazanılan para, hayvanlar adına açılan fona aktarılacak

22 Kasım 2015 11:47

Mehmet Efe Altay

2013’te İstanbul’da kurulan 7GR isimli kafe, sokak hayvanları yararına kermes düzenliyor. Beşiktaş’ta yapılacak olan kermeste dışarıdan getirilen ürünler satışa sunulacak ve kazanılan para hayvanlar adına açılan fona yatırılacak.

Kermesin çıkış fikrini anlatan 7GR isimli kafenin sahibi Zeynep Büyükküpcü'nün eşi Zafer Büyükküpcü “Bizim burada Nonick isimli bir kedimiz var, hamileydi. Birisi tekme atmış ve iç organları yırtılmıştı. Bu ücreti karşılamak için bir kampanya başlattık ve ameliyat ücreti kısa sürede toplandı. Sonra bunu neden sokak hayvanları için de yapmayalım dedik ve böyle başladı bu kermes fikri” dedi. 

İnsanların kendi getirdiği eşyaların satışa sunulacağını söyleyen Büyükküpcü, “Gelen kişiler, satılan ürünlere kendileri değer biçerek para verecek, biz de bugün kazandığımız paranın yüzde 40’ını bu açılan fona aktaracağız” dedi. Talha Demircan ve Emine Büyüknohutcu'nun organize ettiği etkinlik bugün saat 11.00 - 22.00 arasında devam edecek. 

Adres: Türkali Mah. Mısırlı Bahçe Sk. Zekibey Apt. No:10/3A Beşiktaş/İstanbul

Detaylı bilgi için: http://7gr.co/

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