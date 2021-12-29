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BBC Türkçe

Sokak fotoğrafçılığının efsanevi ismi Sabine Weiss, 97 yaşında Paris'te öldü

Fransa'nın ünlü hümanist ekolünün hayatta kalan son temsilcisi, önde gelen fotoğrafçı Sabine Weiss, 97 yaşında Paris'teki evinde öldü.

29 Aralık 2021 19:46

Man lighting a cigarette, Paris 1950
Sabine Weiss
Sabine Weiss 1950'de Paris'te bir stüdyo açtı. Sigara yakan adam, Paris 1950, isimli fotoğrafı Fransa'nın başkentine geldikten dört yıl sonra çekti.

Fransa'nın ünlü hümanist ekolünün hayatta kalan son temsilcisi, önde gelen fotoğrafçı Sabine Weiss, 97 yaşında Paris'teki evinde öldü.

Weiss, fotoğraf çekmeyi bırakmış olmasına rağmen, arşivinin oluşturulmasında ölünceye kadar aktif olarak yer aldı.

Weiss, İsviçre'de doğdu, sanatını Cenevre'de öğrendi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris'e taşındı. Özellikle Paris sokaklarında çektiği görüntülerle ünlendi ve 70 yıl boyunca Fransız fotoğrafçılığının kalbinde yer aldı.

çocuklar
Sabine Weiss
Paris'teki günlük hayatı ölümsüzleştirdi ve çalışmalarının çoğu çocukların hayatlarını içeriyordu. 1953'ten bu görüntü, bir mavnaya zincirlenmiş çocukları gösteriyor.
Oto portre-1953
Sabine Weiss
Weiss 18 yaşındayken fotoğraf çekmeye başladı. Bu otoportresi 1953 yılına ait. Weiss bundan bir önceki yıl, fotoğraf çekmek için morglara ve fabrikalara gittiğini, zenginleri ve moda dünyasını fotoğrafladığını söyledi.
Porte de Vanves, Paris 1952
Sabine Weiss
1952'de ünlü fotoğrafçılar Robert Doisneau ve Edward Steichen ile tanıştı ve Rapho fotoğraf ajansına katıldı. Bu resim Paris'teki Porte de Vanves'den.
Koşan adam (Hugh) 1953
Sabine Weiss
Koşan adam, Sabine Weiss'in en ikonik eserlerinden biri ve aslında kocası Hugh'u içeriyor. Weiss ona koşmasını "ama çok uzaklaşmamasını" söyledi.
Bu resimde Weiss, 1954'te karısı Annette'i çizerken sanatçı ve heykeltıraş Alberto Giacometti'yi yakalamıştı
Sabine Weiss
Bu resimde Weiss, 1954'te karısı Annette'i çizerken sanatçı ve heykeltıraş Alberto Giacometti'yi yakalamıştı
Modern fishing village of Olhao in Portugal in 1954
Sabine Weiss
Avrupa, Orta Doğu ve ABD'de geniş çapta seyahat etmeye başladı. Portekiz'e yaptığı bir gezide, modern balıkçı köyü Olhao'da bu fotoğrafı çekti.
Exit from the Metro 1955
Sabine Weiss
Ressam kocası Hugh Weiss ile geceleri Paris'i gezecek, sokak sahneleri çekecekti. 1955'te çektiği Metro'dan Bir Çıkış isimli fotoğrafı.
Paris 31 December 1956
Sabine Weiss
Weiss bir keresinde amacının "sümüklü çocukları... dilencileri... ve küçük tuvaletini yapanları" yakalamak olduğunu söylemişti.
New York'ta çocuklar 1955
Sabine Weiss
1950'lerde ve 1960'ların başında uluslararası yayınlar için çalıştı. Müşterileri arasında Newsweek, Time, Life, Esquire ve Paris Match vardı. Bu görüntüyü 1955'te New York'ta yakalamıştı.
Brigitte Bardot
Sabine Weiss
Brigitte Bardot, Weiss'in 1959'da Vichy eteği üzerinde çalışırken Rapho ajansı için çektiği portrelerden birinde yer aldı. Weiss ayrıca Benjamin Britten, Igor Stravinsky ve çellist Pablo Casals portreleriyle tanınıyordu.
Berlin, 1962 for Vogue
Sabine Weiss
Robert Doisneau, onun Vogue dergisinde işe başlamasına yardım etti ve burada nu dokuz yıl boyunca çalıştı. Bu fotoğraf 1962'de Berlin'de çekildi.
Sabine weiss
LOIC VENANCE/AFP
2020'de fotoğrafı çekilen Sabine Weiss, bir ömür boyu çalışmanın onuruna Women In Motion ödülüne layık görüldü. Arşivini 2017 yılında İsviçre'nin Lozan kentindeki Elysée müzesine bağışladı.

Yayında kullanılan tüm Sabine Weiss fotoğrafları, ailesinin ve uzun süredir asistanı olan Laure Augustins'in izniyle çoğaltılmıştır.

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