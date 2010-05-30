Sokak düğünlerine bakanlık engeli

T24 - Türkiye'deki eğlence ve turizm anlayışını değiştirecek değişiklik yolda. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik değişikliği sokak düğünlerini kaldırıyor. Havai fişekli kutlamalar artık belirlenen alanlar dışında yapılamayacak. Uçaklara da gürültü sertifikası gelecek. Ancak eğlence mekanları yapılması planlananlardan pek hoşlanmayacak. Çünkü canlı müzik yapmak kolay olmayacak.



Çevre ve Orman Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2008 yılında yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nde revizyon çalışmaları yapıldı ve gürültünün önlenmesine ilişkin Başbakanlık Genelgesi hazırlandı.



Çevre Yönetimi Genel Müdürü Lütfi Akça, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gürültü yönetiminin Türkiye'ye özgü bazı şartlardan kaynaklanan zorlukları olduğunu söyledi.



Avrupa Birliği mevzuatına odaklanan gürültü yönetmeliğinin Türkiye'ye özgü korna, havai fişek ve sokak düğünlerinden kaynaklanan gürültünün önlenmesi konusunda zayıf kaldığını vurgulayan Akça, bu zafiyetleri ortadan kaldırmak için yönetmelikte bir revizyon yaptıklarını bildirdi.



Gürültü kontrolünde rol oynayan ve destek vermesi gereken kurum ve kuruluşları bu işin içerisine çekmek, bunlar arasında bir koordinasyon sağlamak için, Başbakanlık Genelgesi hazırladıklarını belirten Akça, şöyle konuştu:



"Genelge doğrultusunda denetimlerin ve yaptırımların daha etkili olmasını planlıyoruz. Bunun altında da bir yönetmelik değişikliği var. Yönetmelik değişikliğiyle konut, hastane, eğitim kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri gibi hassas kullanım alanlarına çok yakın yerlerde açık ve yarı açık eğlence yerlerinde canlı müzik yapılması yasaklanıyor ve buna ilişkin mevcut iş yerlerinde 1 yıllık geçici geçiş süresi veriliyor.



İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte eğlence yerlerinin alması gereken canlı müzik izni gürültü yönetmeliğiyle daha etkin hale getiriliyor. Bu çalışma ruhsatının artık bir şartı haline getiriliyor. Hassas kullanım alanları dışında da gerektiğinde bu tip faaliyetlere saat uygulaması getirmek üzere il mahalli çevre kurullarına bu yönetmelik yetki veriyor."





Sokak düğünleri yasaklanıyor



Lütfi Akça, yönetmelik değişikliği kapsamında sokak düğünleri, havai fişek gösterileri gibi faaliyetlerin, hassas kullanım alanlarının bulunduğu yerlerde yasaklanacağını da belirterek, bunlar için uygun alanların il mahalli çevre kurullarınca belirleneceğini bildirdi.



Şimdiye kadar uçak gürültüsüne ilişkin herhangi bir denetim olmadığına da işaret eden Akça, pek çok ülkede uçakların gürültü sertifikaları bulunduğunu, havaalanlarının sertifikası olmayan uçaklara iniş izni vermediğini anlattı. Akça, şunları söyledi:



"İlgili yönetmeliğe bu konuyu yazdık, 3 yıllık geçiş süreci koyduk. 3 yıl sonrasında gürültü sertifikası olmayan uçakların, gürültünün belli bir seviyenin üzerinde olduğu uçakların havaalanlarına inmesi mümkün olmayacak. Bizim bütün amacımız etrafa verilecek gürültünün ortadan kaldırılması. Bunun için işyeri kendini kapalı hale getirebilir ya da başka bir teknik bularak gürültüyü azaltabilir ancak bunlar yapılamazsa da taşınması söz konusu olabilir.



Turizm konusunda da belki biraz bakış açımızın değişmesi lazım. Turizm bir yerde eğlencedir ama bir anlamda da dinlenmedir. Turistin de dinlenmeye ihtiyacı var. Turistin yüzde kaçının dinlenmeye, yüzde kaçının yüksek volümlü müziklerle eğlenmeye geldiğini merak ediyorum. Bir takım ülkelerden belki eğlenmek için gelenler olabilir ama batıdan, medeni ülkelerden daha ziyade dinlenmeye, huzur bulmaya geldiklerini düşünüyorum. Gürültü kontrolü, turizm açısından da bir gereksinimdir, turizmi engelleyici bir unsur değildir."





"Genelge son haline geldi"



Genelgenin de son haline geldiğini belirten Akça, "Belki ufak tefek rötuşlar gerekebilir ama genelgenin 1-2 hafta içinde yayımlanacağını tahmin ediyoruz" dedi.



Genelgenin getireceği deşiklikler ise şöyle:



"Yapılan denetimlerde tespit edilmesi halinde;

** İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan eğlence yerleri kapatılacak.



** Canlı müzik izni almadan müzik yayını yapan eğlence yerlerinde, müzik yayını durdurulacak, sistem mühürlenecek ve gerekli yasal işlem uygulanacak.



** Canlı müzik izni verilirken Çevre ve Orman Müdürlüğü veya il müdürlüklerinin yetki devri yaptığı belediye başkanlığının uygun görüşü alınacak.



** Düzenli denetimlerde veya yaz sezonu boyunca yapılacak ani ve şikayete bağlı denetimlerde, jandarma veya emniyet teşkilatından ilgili personelin görevlendirilmesi sağlanacak.



** Şikayetlerinin kısa sürede değerlendirilmesi için İl Çevre ve Orman Müdürlükleri veya yetki devri yapılan belediye başkanlıklarının iletişim bilgileri kamuoyuna duyurulacak.



** Özellikle, konut, hastane, eğitim kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri gibi gürültüye çok hassas kullanımları etkileyen ve şikayete neden olan eğlence yerleri daha sıklıkla denetlenecek.



** 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında İhlal tespit edilmesi halinde para cezaları ve kapatmaya varan yaptırım uygulanacak.



** İhlal, ilgili belediye/il özel idaresine, Turizm İşletme Belgesi olan eğlence yerleri için Kültür ve Turizm Bakanlığına da bildirilecek, ayrıca suç duyurusunda da bulunulacak.



** Gerekirse, Mahalli Çevre Kurul Kararı ile saat sınırlaması da getirilecek.









