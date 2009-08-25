Sokak düğünleri tarihe karışıyor

Çevresel Gürültü Eylem Planı' nın kapsamına alınan sokak düğünü ve konvoylarses kirliliği yaptığı gerekçesiyle yasaklanıyor
Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğünün açıklamasına göre, sokak düğünleri, araç konvoyları,
havai fişek gösterileri ve gece kulüplerinin çevreyi rahatsız eden
gürültüsünü bitirmeyi amaçlayan ''Çevresel Gürültü Eylem Planı''
tamamlandı.
Planla, hür türlü eğlence programından hava,
kara ve demir yollarına, binalardan sanayi tesislerine kadar uzanan tüm
alanlarda gürültünün önüne geçilmesi amaçlanıyor.
İstanbul'da gece kulüplerinde gürültü
ölçümleri yapan genel müdürlük, kulüplerin çevreye rahatsızlık veren
gürültülerini de önleyecek.
Konutlar, eğitim, kültür alanları ile
yapıları, sağlık tesisleri, otel, dinlenme tesisleri, parklar gibi
alanlarda her ne ad altında olursa olsun sokak eğlencesine izin
verilmeyecek.
Bu kapsamda, sokak düğünü, kutlama gibi
elektronik olarak ses yükseltici, davul-zurna, havai fişek, maytap
kullanılarak yapılan açık hava aktivitelerine de izin verilmeyecek.
Bu faaliyetlere, ancak çok hassas
kullanımların (hastane, sağlık ocağı ve okul gibi) olmadığı yerlerde
veya ilgili belediyece çok hassas kullanımların dışında belirlenecek
yerlerde, mevzuatta getirilen kriterlere uyulması şartıyla izin
verilecek.
Reina, Sapphire, Sortie ve Kuruçeşme Arena...
Plan çerçevesinde özellikle İstanbul'daki gece kulüplerinde gürültü ölçümleri yapıldı.
Planda, bu yaz sezonu itibarıyla yapılan ölçümlerde elde edilen sonuçlara ilişkin şu bilgilere yer verildi:
''Reina, Sapphire, Sortie ve Kuruçeşme Arena
istasyonlarından alınan ölçüm sonuçlarına göre, eğlence yerlerinde
oluşan gürültü seviyesi sınır değeri aşılmıştır. Beylerbeyi ve Raddison
Hotel istasyonu ölçüm sonuçları dikkate alındığında sınır değeri
sağlamaktadır. Ancak belirli günlerde, belirli saatlerde eğlence
yerlerinde gürültü seviyesi çok yüksek değerlere ulaştığında Beylerbeyi
istasyonundan alınan değer de yükselmektedir. Buna bağlı olarak, yaz
sezonu gürültü seviyesi ortalamasının üzerine çıkılan bu saatlerde
meteorolojik şartların da etkisiyle Beylerbeyi istasyonunun olduğu
bölgeden gelen şikayetler de artmaktadır.''
Ülke genelinde ve özellikle yaz aylarında
yoğun olarak şikayete neden olan İstanbul Boğazı'ndaki eğlence yerleri,
Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir ve Bursa gibi sahil
kentlerindeki eğlence yerlerinin bulunduğu alanlardan başlamak üzere
gürültü kirliliği önlenecek. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, ilgili belediyeler ile eğlence yeri sahiplerini de
içine alacak şekilde çalışmalar yapılacak.
Planda, konuya ilişkin, ''Türkiye genelinde
mevcut eğlence yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsat durumları ile
canlı müzik yayını izin durumları ile turizm teşvik kapsamında olan
eğlence yerlerinin turizm işletme belgesi durumları belirlenecek,
izinli ve işletme belgeli olarak çalışmaları sağlanacaktır'' ifadesi
yer aldı.
''Gereksiz yere korna çalmayın''
Susturucu ve ses giderici diğer parçaları
olmadan bir motorlu kara taşıtının trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği
vurgulanan planda, gürültüye neden olan ve önlenecek faaliyetler şöyle
sıralandı:
-Vatandaşların, motorlu taşıtların üzerinde, içinde korna veya ses çıkaran başka bir cihazı gereksiz yere kullanmaması.
-Radyo, televizyon ve müzik aletlerinin
yerleşim alanlarında ve gürültüye duyarlı bölgelerde rahatsızlık
verecek seviyede seslerinin yükseltilmemesi veya konumlandırılmaması.
-Havaalanları ve sanayi bölgelerinin yerleşim yerlerinden uzakta kurulması.
-Yerleşim yerlerinde lokomotif sürücülerinin birbirlerine sesli sinyal vermelerinin yasaklanması.
-Gürültüye duyarlı alanların, iyi bir kent planlaması yapılarak trafiğin yoğun olduğu bölgelerden uzakta kurulması.
-Yol ve bina inşaatında kullanılan aletlerin
konut bölgelerinde ve gürültüye duyarlı bölgelerde belli saatlerde
çalışmasına izin verilmesi, tatil günleri ve akşam saatlerinde
kullanılmasının önlenmesi.
-Yerleşim yerlerinde, gürültü rahatsızlığının önlenmesi ve sağlığın bozulmaması için yapılarda ses yalıtımına önem verilmesi.