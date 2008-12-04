Sokak çocukları meslek sahibi olacak

Kariyer Danışmanlığı ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Derneği’nin TÜRK-İŞ ortaklığında son bir yıldır yürüttüğü, "Sokakta Çalışan Çocukların Bilim Teknoloji ve Yenilik Alanlarına Yönlendirilmesi" Projesi’nin sonuç paylaşım toplantısı yapıldı.



Kariyer Danışmanlığı ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Derneği’nin (KARDER) Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ortaklığında son bir yıldır yürüttüğü, "Sokakta Çalışan Çocukların Bilim Teknoloji ve Yenilik Alanlarına Yönlendirilmesi" Projesi’nin sonuç paylaşım toplantısı yapıldı.



KARDER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Recep Varçın, proje kapsamında sınırlı bütçeyle pek çok faaliyet gerçekleştirdiklerini, geliştirdikleri envanterler aracılığı ile çocukların ilgi, yetenek ve meslek değerlerini belirlediklerini söyledi.



Varçın, elde edilen sonuçlara göre çocukların uygun eğitim kurumlarına ve branşlara yönlendirdiklerini ve proje kapsamında altı uzmanın yoğun çalışması ile "Geleceğe Giden Yollar: Bilim, Teknoloji Yenilik" kitabı hazırladıklarını belirtti. Kitabın kendi başına açıklayıcı bir özelliğe sahip olduğunu vurgulayan Varçın, kitapta envanterler aracılığı ile öğrencilerin önce kendini tanıyacaklarını, daha sonra öğrencilerin bu alandaki eğitim kurumlarını ve iş dünyasını tanıyarak geleceklerine ilişkin karar vereceklerini belirtti.



Kitabın ilgili tüm kuruluşlara gönderileceğini vurgulayan Varçın, bu çalışmayla Türkiye’de çok ihtiyaç duyulan bir esere imza attıklarını belirtti. Kişilerin kendilerini tanımadan meslek seçtiklerini ve çoğu zaman da yanlış karar verdiklerini belirten Varçın, bu durumun hem kişileri mutsuz ettiğini hem de iş hayatında kişilerin başarılı olamadıklarını vurguladı. Bu eserin bu açığı kapatacağı ve öğrencilerin geleceklerine ilişkin çok daha isabetli karar verecekleri belirtildi.



KARDER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Recep Varçın, proje kapsamında Ankara sokaklarında çalışan çocuklara kariyer rehberliği yapıldığını, broşür ve kitapla birlikte çocukların eğitim için ihtiyacı olan tüm malzemeleri satın alarak çocuklara dağıtıldığını belirtti. Büyük kentlere göçün getirdiği sorunlara işaret eden Varçın, çalışmalarını bu yöne yoğunlaştırdıklarını ve ilgili kuruluşlarla birlikte bu alanda politika oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.



