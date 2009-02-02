Sokak çocukları balık tutmayı öğrenecek

Batman'da Çocuksu Gençler Grubu'nca sokak çocuklarına yönelik hazırlanan "Balık Tutmayı Öğretmek" adlı projenin tanıtımı yapıldı.



Batman Valiliği'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Çocuksu Gençler Grubu Sözcüsü İlyas Fırat, projenin amacının çocuk hakları ve sokakta çalışan çocuklarla ilgili konularda kamuoyunda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.



Fırat, bu kapsamda Haziran ayında sokak çocuklarına yönelik çalışma yürüttüklerini belirterek, çalışmalarda sokakta yaşamak zorunda olan ve sokakta çalışan iki tip sokak çocuğu olgusu tespit ettiklerini bildirdi.



Bu çocukların geleceğe dair umutları olduğunu ve kendilerine uzatılacak sıcak bir el beklediklerini ifade eden Fırat, "Bugünün gençleri dünün çocuklarıdır. Sağlıklı bir nesil için çocukların sosyal ve kültürel kişisel gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini hedefliyoruz. Valilik desteği ile hayata geçireceğimiz proje kapsamında sokakta çalışan çocuklara yönelik eğitim ve el becerisi kursları düzenleyeceğiz" dedi.

