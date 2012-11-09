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Yaşam

Sokak lambaları LED teknolojisiyle aydınlatacak

Yıldız: Bu uygulama sayesinde 350 milyon lira tasarruf bekliyoruz

09 Kasım 2012 18:20

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, sokak aydınlatılması kapsamında tasarruf sağlamak amaçlı LED teknolojisine geçileceğini açıkladı.

Yıldız, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin 1. Olağanüstü Genel Kurulu'nda gündeme getirdiği ''Sokak aydınlatmasının LED teknolojine dönüştürülmesi''yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yaklaşık 6-7 milyon sokak lambasının LED teknolojisine dönüştürülmesi için çalışmaların olduğunu belirten Yıldız, uygulama kapsamında iki pilot bölge seçtiklerini bunlardan birinin de Ankara'da İnönü Bulvarı olduğunu bildirdi.

Yıldız, ''Bu uygulama sayesinde 350 milyon lira tasarruf bekliyoruz. Tüm lambaların değişmesini yönelik çalışmalara devam ediyoruz'' dedi.

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