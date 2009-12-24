'Sokağın adını hatırlamayan nasıl suikast düzenler?'

T24 - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla ilgili olarak, "Bütün Türkiye dedikodu konuşuyor. Sokağın adını bile aklında tutamayan insanlar nasıl suikast yaparlar?" dedi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Deniz Baykal başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.





Arınç'a suikast iddiası



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarına değinen Baykal, olayın seyrine bakıldığında "pek çok inanılması güç nokta" olduğunun görüldüğünü ileri sürdü.



"Bir sokağın adını bile aklında tutamayan, kağıda yazanlar, polisi görünce kağıdı yutmaya çalışanlar nasıl suikast yapacaklar? Bu çok inandırıcı değil" diyen Baykal, olayın hızla aydınlatılması gerektiğini söyledi.



Baykal, "Ortada ciddi deliller olmadan Türkiye'de sürekli ona buna suikast varmış gibi bir manzara yaratılmasından başta iktidar olmak üzere herkesin kaçınması gerektiğini" savunarak, "Hükümette Berlusconi sendromu var. Kendisi son yumruk olayıyla yedi puan kazanmış ülkesinde. Bizim hükümet suikast gibi sansasyonel haberlerle puan toplamaya çalışıyor. Sorumlu ve ciddi yönetici suikast girişimi varsa delilleriyle gereğini yapar. Bütün Türkiye dedikodu konuşuyor. Sokağın adını bile aklında tutamayan insanlar nasıl suikast yaparlar?" değerlendirmesinde bulundu.





Tekel işçileri



Alınan bilgiye göre toplantıda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baykal, Abdi İpekçi Parkı'ndaki Tekel işçilerine yönelik müdahalenin, "AKP iktidarının gerçek yüzünü, demokratikleşme söylemlerinin bir kandırmaca olduğunu" ortaya koyduğunu savundu.



Demokrasinin bir bütün olduğunu ve hak arayan herkese eşit muamele yapılması gerektiğini kaydeden Baykal, işçilere yönelik müdahalenin destek vermek için orada olan milletvekillerini de içine almasını eleştirdi.



Konunun TBMM'nin de sorumluluğunda olduğunu ifade eden Baykal, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ve TBMM İnsan Hakları Komisyonunu yaşananlar konusunda harekete geçmeye çağırdı.



CHP'li milletvekillerinin eylemcilerin yanında yer almasını planlanmış bir politika değil, milletvekillerinin kişisel olarak işçi haklarına sahip çıkma anlayışlarının bir sonucu olduğunu bildiren Baykal, "AKP ve CHP arasındaki farkı halkımız bu olayla görmüştür. AKP işçilerimizin üzerine cop ve biber gazıyla giderken CHP anlayışla yaklaşmış ve haklarına sahip çıkmıştır. Bir milletvekilinin gözüne bile bile biber gazı sıkılması maksatlı bir harekettir" değerlendirmesinde bulundu.





Yarbay'ın intiharı



Baykal, MYK toplantısında Deniz Yarbay Ali Tatar'ın intiharına da değindi.



Bu intiharın Türkiye'de gözaltı ve tutuklama uygulamalarının artık yargılamaya değil, cezalandırmaya dönük bir hal aldığı görüşünü savunan Baykal, "İnsanlar gözaltı süresindeki şartlardan o kadar yılmışlar ki Yarbay'ın ifadesiyle tekrar o şartlara dönmemek için intiharı bile göze alıyorlar. Yarbay'ın intiharı geçiştirilecek bir konu değil. Özellikle eşinin dile getirdiği ithamlar ciddi şekilde toplumda değerlendirilmelidir" dedi.



Deniz Baykal, "İddialar doğruysa, bir mezhebe mensup olanların tasfiyesi söz konusuysa bunun altından kimsenin kalkamayacağını" ileri sürdü. Olayın gerçek boyutlarıyla ortaya çıkarılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Baykal, aksi halde yaşananların toplumda büyük travmaya yol açacağını söyledi.

