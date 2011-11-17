Sokağa taşan kutlama

T24- Oyuncu Deniz Türkali, 67’nci doğum gününü, dostlarıyla kutladı. Asmalımescit’te sokağa taşan grup, fazla gürültü yapınca polis duruma müdahale etti





Milliyet'in haberine göre, Of Pera’daki partiye, Beren Saat’ten Sumru Yavrucuk’a, Cihan Ünal’dan Hale Soygazi’ye sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

Çok neşeli olan Deniz Türkali, “32 yaşına girdim. Ama kızım 40 yaşında” diyerek espri yaptı.

Oyuncu, sevgilisi Kemal Öncü’nün Bodrum’da olduğu için partiye katılamadığını açıkladı, ardından da sevgilisinin aldığı hediyeyi... “Parmağımdaki yüzüğü aldı” açıklamasını yapan oyuncu, evlenmeyi düşünmediğini söylemesine rağmen “Bu işler yine de belli olmaz” diyerek açık kapı bıraktı.