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Yaşam

Sokağa çizdiği 'kalbini' ateşledi otomobili yaktı

Kayseri'de sevdiği genç kıza duygularını "ateşli bir şekilde" anlatmak isteyen bir genç, başkasının otomobilini yaktı.

12 Aralık 2008 02:00

Kayseri'de sevdiği genç kıza duygularını "ateşli bir şekilde" anlatmak isteyen bir genç, başkasının otomobilini yaktı.
Kocasinan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki olayda Ali T.(27), ağabeyi Erol T.(30) ile sevdiği kızın oturduğu Uğur Apartmanı'nın önüne gelerek beraberinde getirdiği pet şişedeki benzinle yere büyük boyutlu kalp simgesi çizdi.

Kız arkadaşına sevgisini göstermek isteyen Ali T. benzini ateşledi, ancak bu sırada Ali T'nin elindeki, içinde bir miktar benzin kalan pet şişe de alev aldı. Telaşlanan Ali T'nin fırlattığı pet şişe hemen yakındaki, Levent Uğur'a ait park halindeki otomobilin üzerine düştü. Pet şişedeki benzinin de arabanın üzerine dağılması üzerine alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Otomobilde 2 bin YTL'lik hasar oluştuğu, Ali T. ile Erol T'nin yakalanarak gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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