“Sokağa çıkma yasaklarında 220 bin öğrenci eğitimsiz bırakıldı!”

Farklı dönemlerde ilan edilen sokağa çıkma yasakları ve operasyonlar nedeniyle Cizre, Nusaybin, Silopi, Sur ve Yüksekova gibi birçok ilçede eğitim gören öğrenciler 2015-2016 eğitim yılını okullarından uzakta geçirdi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Mardin Eğitim Sen Başkanı Hamdullah Yıldırım, “1 yıl da 220 bin öğrenci eğitimsiz kaldı” dedi. Yıldırım, TEOG ve YGS’deki başarı düzeylerinin geçen senelere göre çok düşük olduğunu belirterek, bölgedeki çocuklara verilen telafi eğitiminin de verimli geçmediğini söyledi.

“220 bin öğrenci eğitimsiz bırakıldı”

Operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle en az 220 bin öğrencinin eğitim hakkından yoksun kaldığını aktaran Hamdullah Yıldırım, şunları anlattı: “Cizre, Silopi ve Nusaybin başta olmak üzere sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı bölgelerde öğrenciler 1 yıl boyunca okullarda eğitim göremedi. Çocuklar aileleri ile birlikte farklı şehirlere göç etti. Birçok öğrencinin eğitim aldığı okul ise yıkıldı. Bazı okullar da karakollara dönüştü. Dolayısıyla bu bölgede öğrenciler için eğitim diye bir şey kalmadı.”

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