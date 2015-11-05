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Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Silvan’da 1 polis şehit oldu

4 sivil hayatını kaybetti, 1 polis de yaralı

05 Kasım 2015 17:13

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır Silvan’da yaralanan polis Necmis Çakır şehit oldu

DHA’nın haberine göre, Silvan’da salı gününden bu yana mahallede sokağa çıkma yasağı ve çatışmalar devam ederken 4 sivil hayatını kaybetti, 2 polis de yaralanmıştı. Keskin nişancı tüfeği Kanas ile yaralanan Özel Harekat polisi Necmis Çakır Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyata alınmıştı. Ancak Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 Şehit polis memurunun cenazesi Diyarbakır’da yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon’a gönderilecek.

 

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