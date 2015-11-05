T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Silvan'da 4 kişi hayatını kaybetti, 2 polis yaralı

Sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği bilinmiyor

05 Kasım 2015 14:04

Diyarbakır Silvan’da salı gününden beri süren sokağa çıkma yasağında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.

DHA’nın haberine göre, salı sabah 05.00’den itibaren Tekel, Mescit ve Konak mahallelerinde kazılan hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması için sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Diyarbakır Valiliği sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği konusunda bir açıklama yapmazken bu süre zarfında çıkan çatışmalarda Müslüm Tayar, 20 yaşındaki Sertip Polat, 24 yaşındaki Engin Gezici hayatını kaybetti. Engin Gezici’nin vurulduğunu görünce olay yerine giden halası 55 yaşındaki İsmet Gezici de çatışmanın ortasında kalarak yaralandı. Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan İsmet Gezici de hayatını kaybetti.  

2 polis yaralı

 

Silvan'ın Azizoğlu Caddesi üzerinde dün çıkan çatışmalar sırasında da 1 komiser yardımcısı ile 1 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler hastanede tedavi altına alındı.

 

Bir eve roketatar isabet etti

 

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Tekel, Mescit ve Konak mahallelerinde dün gece de silah ve patlama sesleri duyuldu. Çatışmalar sırasında sokağa çıkma yasağının bulunmadığı Cami Mahallesi Diyarbakır Caddesi'ndeki bir eve dün gece roketatar isabet etti. Apartmanın 3'üncü katındaki dairenin mutfak bölümüne isabet eden roketatar hasara neden olurken, şans eseri yaralanan olmadı. Polis ekipleri roketatarın isabet ettiği evde incelemelerde bulunup, roketatarın parçalarını incelemek üzere aldı.

ETİKETLER

silvandiyarbakırsokağa çıkma yasağı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24