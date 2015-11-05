Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Silvan'da 4 kişi hayatını kaybetti, 2 polis yaralı

Diyarbakır Silvan’da salı gününden beri süren sokağa çıkma yasağında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.

DHA’nın haberine göre, salı sabah 05.00’den itibaren Tekel, Mescit ve Konak mahallelerinde kazılan hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması için sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Diyarbakır Valiliği sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği konusunda bir açıklama yapmazken bu süre zarfında çıkan çatışmalarda Müslüm Tayar, 20 yaşındaki Sertip Polat, 24 yaşındaki Engin Gezici hayatını kaybetti. Engin Gezici’nin vurulduğunu görünce olay yerine giden halası 55 yaşındaki İsmet Gezici de çatışmanın ortasında kalarak yaralandı. Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan İsmet Gezici de hayatını kaybetti.

2 polis yaralı

Silvan'ın Azizoğlu Caddesi üzerinde dün çıkan çatışmalar sırasında da 1 komiser yardımcısı ile 1 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler hastanede tedavi altına alındı.

Bir eve roketatar isabet etti

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Tekel, Mescit ve Konak mahallelerinde dün gece de silah ve patlama sesleri duyuldu. Çatışmalar sırasında sokağa çıkma yasağının bulunmadığı Cami Mahallesi Diyarbakır Caddesi'ndeki bir eve dün gece roketatar isabet etti. Apartmanın 3'üncü katındaki dairenin mutfak bölümüne isabet eden roketatar hasara neden olurken, şans eseri yaralanan olmadı. Polis ekipleri roketatarın isabet ettiği evde incelemelerde bulunup, roketatarın parçalarını incelemek üzere aldı.