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Sokağa çıkma yasağının 'kısmen' kaldırıldığı Cizre'de patlama; 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Yaralıların Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi

02 Mart 2016 13:01

Sokağa çıkma yasağının 'kısmen' kaldırıldığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu 1 çocuk ile 1 kadın yaralandı.

Cihan Haber Ajansı'nda (CİHAN) yer alan habere göre; Cizre'nin Cudi Mahallesi'nde sabah saatlerinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre patlama sonucu 1 çocuk ile 1 kadın yaralandı. Yaralıların Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Cizre'de 14 Aralık 2015’ten bu yana devam eden sokağa çıkma yasağının akşam saat 19.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında devam edeceği bildirilmişti.

Şırnak Valiliği’nin resmi sitesinden yaptığı açıklamada yasağın kaldırılmasına ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:

"İlimiz Cizre ilçe merkezinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması, Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından patlayıcılarla tuzaklanmış olarak kurulan barikat ve çukurların bertaraf edilmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanmaya konulan sokağa çıkma yasağı 02.03.2016 Çarşamba gününden itibaren; Her gün sabah saat 05.00'dan akşam saat 19.30'a kadar olan saatler arasında kaldırılmış oldu.  Akşam saat 19.30'dan sabah saat 05.00'a kadar olan saatler arasında sokağa çıkma yasağı devam etmektedir. Ayrıca Silopi ilçemizde de sokağa çıkma yasağı'nın akşam 18:00 olan başlangıç saati 02.03.2016 tarihinden itibaren akşam saat 19:30 olarak yeniden düzenlenmiştir."

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