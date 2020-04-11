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Sokağa çıkma yasağını ihlal etmenin cezası ne?

11 Nisan 2020 00:34

İçişleri Bakanlığı, 31 büyükşehir ve Zonguldak ilinde Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı kararı aldı. 10.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına uyulmaması halinde çeşitli ceza ve yaptırımlar uygulanacak.

TIKLAYIN - 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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