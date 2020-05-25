Sokağa çıkma yasağını delen Avusturya Cumhurbaşkanı özür diledi: Sohbet ederken zamanın nasıl geçtiğini unutmuşuz

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarını çiğnediği için özür diledi.

Avusturya basınında yer alan haberde Van der Bellen’in arkadaşlarıyla, gece uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayarak bir lokantada yemek yediği aktarıldı. Haberde gece 23:00’ten sonra uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen Van der Bellen’in restoranda oturduğu belirtildi.

Twitter üzerinden bir açıklama yapan Van der Bellen, “İki arkadaşım ve eşimle birlikte sokağa çıkma yasağından beri ilk kez dışarı çıktık. Sohbet ederken zamanın nasıl aktığını unuttuk. İçtenlikle özür diliyorum. Bu bir hataydı” dedi. Van der Bellen, “Eğer restorana ceza kesilirse ben bunu karşılayacağım” ifadesini kullandı.

Avusturya’da restoranlar 15 Mayıs’tan beri açık fakat sosyal mesafe kuralları uygulanıyor. Ülkede ayrıca gece 23:00’ten sonra sokağa çıkma yasağı var.