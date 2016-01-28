Sokağa çıkma yasağından dolayı Cizre ve Silopi'den göç edenler nereye gidiyor?

120 bin nüfuslu Cizre'de 100 bin kişi, Diyarbakır Sur'dan 60 bin kişi göç etti. Adana ve Mersin 90'larda olduğu gibi bölgeden en çok göç alan şehirlerin başında geliyor

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre, Cizre, Silopi ve Diyarbakır Sur ilçelerinde yaklaşık 1,5 aydır devam eden sokağa çıkma yasağı ve çatışmalar nedeniyle binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. 120 bin nüfuslu Cizre’de 100 bine yakın nüfusun göç ettiği, 60 bin nüfuslu Sur ilçesinde ise halkın tamamına yakınının evlerini terk ettiği belirtiliyor. Peki göç etmek zorunda kalan halk nereye gidiyor? Akraba yanına giden de var, evlerini satıp tamamen ayrılanlar da. Güneydoğu Anadolu’nun yeni göç dalgasının sonuçları şöyle:

Şırnak: Sokağa çıkma yasakları ilan edildiğinde Cizre ve Silopi halkının çoğunluğu Şırnak il merkezine göç etti. Ancak Şırnak il merkezinde de çatışmaların çıkmasıyla göç eden aileler Şırnak’ın Güçlükonak, Kumçatı ve İdil ilçelerine taşındı. Bu bölgelere taşınanların çoğu yasak kalktıktan sonra memleketlerine dönmeyi planlıyor. Bu bölgelere göç edenler konut problemi yaşadığı için bir evde birkaç aile beraber kalıyor.

Siirt: Cizre ve Silopi’den Şırnak merkezine göç edenlerin bir kısmı Şırnak’ta çatışmaların başlanması üzerine Siirt şehir merkezine göç etti. Siirt’te göç eden aileler genellikle 90’lı yıllarda zorunlu köy boşaltmaları nedeniyle Siirt’in Eruh kırsalından Cizre ve Silopi’ye göç eden ailelerden oluşuyor.

Mersin-Adana-Gaziantep: Mersin, Adana ve Gaziantep illeri sokağa çıkma yasakları ilan edilen Cizre ve Silopi’den en çok göç alan illerin başında geliyor. Genel olarak ekonomik durumu kötü olan Mersin, Adana ve Gaziantep’e göç etmeyi tercih ediyor. Bu illere göç eden aileler maddi geçimlerini sağlamak için sokağa çıkma yasakları kalkana dek gündelik işlerde çalışmayı amaçlıyor.

İstanbul: Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bölgelerden İstanbul’a pek göç yaşanmadı. Sokağa çıkma yasakları sırasında İstanbul’un çok göç alamamasının başlıca sebepleri arasında ekonomik ve coğrafi nedenler gösterilebilir. Ekonomik olarak İstanbul’da yaşamın zor olması ile İstanbul’un coğrafik olarak bölgeye uzak olması sokağa nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerden göç eden aileler İstanbul’u pek tercih etmiyor. Ancak az da olsa sokağa çıkma yasaklarından dolayı İstanbul’a bir göç trafiği yaşandı. Genellikle maddi durumu iyi olan aileler İstanbul’a göç etmeyi tercih ediyor. İstanbul’a göç eden 10 aile ile görüştüklerini söyleyen Göç-Der yönetim kurulu üyesi İlyas Erdem, ‘’İstanbul’da yaşamak ekonomik olarak ok zor. Ekonomik nedenlerden dolayı İstanbul, İzmir ve Ankara gibi illerde çok az göç yaşandı. Bu illere göç eden aileler genelde ekonomik durumu iyi olan aileler. Ancak metropollere göç eden aileler de büyükşehirlerde kalıcı olarak kalmak istemiyor’’ diyor.

Irak: Şırnak’ın Irak ile komşu olması ve Habur Sınır Kapısı’nın Silopi’de bulunması nedeniyle bölgenin Irak’la olan ticari ilişkileri gelişmiş durumda. Irak ile ticari ilişkilerde bulunan Silopi ve Cizrelilerin çok az bir kısmı sokağa çıkma yasakları nedeniyle Irak’ın Zaho kentine göç etmiş durumda.

Akdeniz Göç-Der: Yüzde 95 geri dönmek istiyor

Sokağa çıkma yasaklarından dolayı göç eden vatandaşlarla ilgili bir rapor hazırladıklarını söyleyen Akdeniz Göç-Der Başkanı Reşat Aşan sokağa çıkma yasaklarından dolayı yaşanan göçü şöyle değerlendiriyor: “Son dönemlerde karşılaştığımız göç dalgası 90’lardaki göçlerden çok farklı. 90’lı yıllarda köyleri yakılan ve yıkılan insanlar kalıcı bir niyetle köyden kentlere göç ettiler. Burada ise kentlerde çatışmaların olmasından dolayı insanlar kentten kente veya kentten köylere göç ediyor. Dolayısıyla 90’lardan çok daha tehlikeli bir dönemdeyiz. Bu göçün birinci sebebi şehirlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağıdır. Ailelerin çoğu zırhlı araçlardan, ‘şehri terk edin’ anonsları yapıldıktan sonra göç ettiğini söylüyor. Adana ve Mersin 90’larda olduğu gibi bölgeden en çok göç alan şehirlerin başında geliyor. Buraya göç eden ailelerle yüz yüze görüşüp göçün sebeplerini araştırıyoruz. Adana ve Mersin’de göç eden ailelerin çoğunun maddi durumunun kötü olduğunu ve bu bölgede bulunan akrabalarının yanına misafir olarak taşındığını tespit ettik. Görüştüğümüz ailelere, ‘daha önce bir göçe maruz kaldığınız mı?’ sorusunu yönelttik. Bu soruya ailelerin çoğu, ‘evet’ cevabını verdi. Bu durum göç eden ailelerin daha önce bir göçe maruz kaldığını gösteriyor. Yine aynı ailelere, ‘memleketlerinize geri dönmek istiyor musunuz?’ sorusunu sorduğumuzda yüzde 95 oranında, ‘evet’ cevabını aldık. Bu durum sokağa çıkma yasakları kalktığı takdirde ailelerin çoğunun geri döneceğini gösteriyor.”