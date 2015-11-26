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Sokağa çıkma yasağı sırasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

Cenazeler morgda bekletiliyordu

26 Kasım 2015 14:27

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde sokağa çıkma yasağı 14. gününde kaldırılırken yasak dolayısıyla mrgta bekletilen 5 kişinin cenazesi Nusaybin’e gönderildi.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, Nusaybin’de 14 gün süren sokağa çıkma yasağı boyunca 9 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı. Yaşamını yitirenlerden Nurhan Kaplan, Sedat Güngör, Mansur Aslan ve Şerif Alper'in cenazeleri Mardin Devlet Hastanesi morgundan, Hasan Dal'ın ise Kızıltepe ilçesinde bulunan İpekyolu Hastanesi morgunda bekletiliyordu. Yasağın kaldırılması üzerine hastanelerden çocuklarının cenazesini alan aileler Nusaybin'e doğru yola çıktı. Cenazeler bugün toprağa verildi.

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