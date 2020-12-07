Sokağa çıkma yasağında kahvehanede basıldılar, "Cenazemiz vardı" dediler

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması varken kahvehaneye polis baskın düzenledi. Polisi görünce bazıları kaçmak isterken, bazıları da cenazeleri olduğu gerekçesiyle orada bulunduğunu söyledi. Kahvehanedeki 11 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. İki daire halindeki kahvehane mühürlenerek kapatıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, dün akşam saatlerinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı. Ekipler, ihbar üzerine belirtilen iş hanındaki kahvehaneye baskın düzenledi. Polisleri görünce arka kapıdan kaçmaya çalışan bazı kişiler durduruldu.

İki daire halindeki kahvehanede oyun oynadıkları belirtilen kişiler, burasının dernek olduğunu ve cenazeleri olduğu için toplandıklarını söyledi. "Cenazemiz vardı" diyen 11 kişiye Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verildi. İş yeri belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.