Sokağa çıkma yasağında çalışma izin belgesi nasıl alınır?

17 günlük tam kapanma süresince İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre muaf listesinde yer alan kişiler, çalışma izin belgesi ile iş yerlerine gidebilecek. Peki "çalışma muafiyet izin belgesi" nereden ve nasıl alınır?

Vatandaşlar kendilerine ait şifre ile girdikleri e-Devlet sistemi üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girecek. Buradaki seçenekler arasından "çalışma muafiyet izin belgesi işlemleri" kısmı seçilerek başvuru onaylanacak. Başvurunun alındığına ve onaylandığına dair SMS ile bilgilendirme yapılacak. İlgili bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda, bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğu tespit edilecek. Tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek. Başvuruda bulunan çalışan, bu belgenin çıktısını alarak işyeri yetkilisine imzalatacak.

Erişim zorluğu yaşanıyor

Ancak talep yoğunluğu nedeniyle şu anda e-Devlet'e erişim zorluğu yaşanıyor. Başvuruda bulunmak için sisteme girenler "Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir…" yazısıyla karşılaşıyor.

İçişleri genelgesinde bununla ilgili bir ayrıntı da yer aldı. Erişim problemi ile "görev belgesi" alınamaması durumda daha önceden alınmış görev belgeleri 3 gün boyunca (2 Mayıs Pazar günü saat 24.00) geçerli olacak.

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İçişleri Bakanı Soylu'dan izin belgesini alamayanlar hakkında açıklama

e-Devlet üzerinden gerekli çalışma izin belgesini alamayanlara için Süleyman Soylu şu açıklamayı yaptı:

“Çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun ‘Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum’ diye bir kağıt imzalayacak. Yani hem e-Devlet üzerinden bunu çok rahat bir şekilde vereceğiz, kimseden yazı alınmasına gerek kalmayacak. Eğer alınamıyorsa da iş yerinden bir belge alınabilecek. Hem klasik hem modern metodumuz var.”