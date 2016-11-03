Sokağa çıkma yasağı nedeniyle cesedi günlerce buzdolabında bekletilen Cemile Çağırga'nın babası gözaltında!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4-12 Eylül 2015 tarihleri arasında 9 gün süren sokağa çıkma yasağı sırasında evinin bahçesinde oynarken vurulan ve cansız bedeni günlerce buzdolabında bekletilen 9 yaşındaki Cemile Çağırga’nın Cudi Mahallesi’nde bulunan evine baskın düzenledi.

Evrensel’de yer alan habere göre, baskın sırasında polislerce darbedilen Cemile’nin babası ve aynı zamanda MEYA-DER yöneticisi olan Ramazan Çağırga gözaltına alındı. Yine Cudi Mahallesi’nde bulunan birçok eve baskın düzenleyen özel harekatçıların, Veli Ediz isimli yurttaşı da gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdüğü belirtildi.