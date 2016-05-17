Sokağa çıkma yasağı mağduru kediler sahiplendirilmeyi bekliyor

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde operasyonlar sırasında zarar görmemeleri için Yüksekovalı bir hayvansever tarafından ilçeden alınan ve bir süre Van'da bakılan 10'u yavru, 35 kedi sahiplendirilmek üzere Bitlis'e gönderildi.

Sputnik’in haberine göre, Van ve Bitlis Orman Su işleri Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Bitlis'e ulaştırılan kediler, Hayvan Hakları Derneği (HAYTAP) Bitlis İl Temsilciliğine teslim edildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan kediler, kedi bakım evine yerleştirildi. Geçici olarak kedi evinde koruma altına alınan kediler, sözleşme karşılığında sahiplendirilecek.

Bölgede yaşanan olaylardan insanlar gibi hayvanların da olumsuz etkilendiğini belirten HAYTAP Bitlis Temsilcisi Dr. Damla Şahin, dernek olarak zor durumda kalan hayvanlara yardım eli uzatmaya devam ettiklerini söyledi.

Son olarak, Yüksekova'daki operasyon öncesinde gönüllü bir hayvansever tarafından Van'a getirilen 35 kediyi teslim aldıklarını ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Yüksekova'da bir vatandaş, toplayabildiği 35 kadar kediyi de yanına alarak Van'a taşınmıştı. Ancak ev sahibinin kedileri kabul etmemesi nedeniyle evden ayrılmak zorunda kalmış. Bu nedenle Van ve Bitlis Orman Su işleri Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile 10'u yavru 35 kedi HAYTAP temsilcilerimize teslim edildi. Birinin dışında hepsinin sağlık durumu iyi. Kedilerin aşılarına başlanarak hepsi kısırlaştırılacak. Acilen onlara yuva bulunması gerekiyor, çünkü klinikte uzun süre kalamazlar. Bu anlamda kedileri sahiplenmek isteyenler HAYTAP genel merkezimiz ya da il temsilciliğimize müracaat edebilirler."