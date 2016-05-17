T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sokağa çıkma yasağı mağduru kediler sahiplendirilmeyi bekliyor

Yüksekova'dan alınan kediler Bitlis'e gönderildi

17 Mayıs 2016 22:04

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde operasyonlar sırasında zarar görmemeleri için Yüksekovalı bir hayvansever tarafından ilçeden alınan ve bir süre Van'da bakılan 10'u yavru, 35 kedi sahiplendirilmek üzere Bitlis'e gönderildi.

Sputnik’in haberine göre, Van ve Bitlis Orman Su işleri Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Bitlis'e ulaştırılan kediler, Hayvan Hakları Derneği (HAYTAP) Bitlis İl Temsilciliğine teslim edildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan kediler, kedi bakım evine yerleştirildi. Geçici olarak kedi evinde koruma altına alınan kediler, sözleşme karşılığında sahiplendirilecek.

Bölgede yaşanan olaylardan insanlar gibi hayvanların da olumsuz etkilendiğini belirten HAYTAP Bitlis Temsilcisi Dr. Damla Şahin, dernek olarak zor durumda kalan hayvanlara yardım eli uzatmaya devam ettiklerini söyledi.

Son olarak, Yüksekova'daki operasyon öncesinde gönüllü bir hayvansever tarafından Van'a getirilen 35 kediyi teslim aldıklarını ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Yüksekova'da bir vatandaş, toplayabildiği 35 kadar kediyi de yanına alarak Van'a taşınmıştı. Ancak ev sahibinin kedileri kabul etmemesi nedeniyle evden ayrılmak zorunda kalmış. Bu nedenle Van ve Bitlis Orman Su işleri Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile 10'u yavru 35 kedi HAYTAP temsilcilerimize teslim edildi. Birinin dışında hepsinin sağlık durumu iyi. Kedilerin aşılarına başlanarak hepsi kısırlaştırılacak. Acilen onlara yuva bulunması gerekiyor, çünkü klinikte uzun süre kalamazlar. Bu anlamda kedileri sahiplenmek isteyenler HAYTAP genel merkezimiz ya da il temsilciliğimize müracaat edebilirler."

 

ETİKETLER

kedisokağaçıkmamağdursahiplenmehaytap

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24