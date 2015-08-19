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Sokağa çıkma yasağı kalkan Silvan'da son durum ne?

Çatışmaların yaşandığı mahallelerde, onlarca evde ise roket ve mermi izleri bulunuyor

19 Ağustos 2015 18:43

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmalar ilçeyi savaş alanına çevirdi. Yasağın kalkmasının ardından ilçeye giren basın mensupları, harabeye dönen ilçeyi görüntüledi.

PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H’nin onlarca hendekle kapattığı Mescit, Tekel ve Selahattin mahallelerindeki bina, ev ve işyerlerinin yıkıldığı, çok sayıda aracın yakıldığı görüldü. Çatışmaların yaşandığı mahallelerde, onlarca evde ise roket ve mermi izleri bulunuyor.

Diyarbakır’da PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H, yaklaşık bir hafta önce cadde ve sokakları hendeklerle kapattı. Önceki gün sokağa çıkma yasağını ilan eden Diyarbakır Valiliği, dün ilçeye giriş ve çıkışları yasakladı.

Dün sabah saatlerinden gece yarısına kadar ilçede şiddetli çatışmalar yaşandı. Telefon ve internet bağlantısının olmadığı ilçe merkezinde neler olduğu ise yasağın kalkmasıyla ortaya çıktı.

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