Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Silvan'da bir genç daha hayatını kaybetti

Silvan'da sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 3 mahallede YDG-H üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda dün 22 yaşındaki Müslüm Tayyar'ın ölümünün ardından, gece 1 kişi daha hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin 20 yaşındaki Sertip Polat olduğu öğrenildi.

Silvan'da dün sokağa çıkma yasağı ilanından sonra güvenlik güçleri ile YDG-H üyeleri arasında çıkan çatışmalarda şimdiye kadar 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Radikal'de yer alan haber göre, Tekel, Mescit ve Konak mahallelerinde dün saat 05.00’da ‘ikinci bir duyuruya kadar’ ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte çıkan çatışmalarda dün 22 yaşındaki Müslüm Tayyar silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Sabaha kadar devam eden çatışmalar sırasında 20 yaşındaki Sertip Polat da hayatını kaybetti.