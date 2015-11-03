Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Silvan'da bir kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde Tekel, Mescit ve Konak Mahallelerinde bu sabah 05’ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çıkan olaylar sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

T24’ün ulaştığı Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü yasağı doğrulayarak ne zaman sona ereceğinin belirsiz olduğunu ifade etti. Dün akşamdan itibaren ilçede olayların yaşandığını belirten ilçe emniyet müdürlüğü asıl nedenin kent merkezindeki hendek kapatma geriliminden kaynakladığını belirtti. Sokağa çıkma yasağı camilerden ve polis araçlarından anons edilirken yetkililer gözaltı ve yaralamalara dair bilgi veremeyeceklerini söyledi.

1 kişi hayatını kaybetti

DHA’ya göre de, Havada helikopter uçarken çıkan çatışmalar sırasında, Diyarbakır Caddesi'nde vurulan 22 yaşındaki Müslüm Tayyar yaşamını yitirdi. Tekel, Mescit ve Konak Mahalleleri'nde sabahın erken saatlerinden itibaren güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yer yer çatışmalar devam ediyor. 3 mahalleden de silah ve patlama sesleri duyulurken, dumanların yükseldiği de görüldü. DİHA'da yer alan habere göre ise; özel harekat timlerinin halkın üzerine ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.