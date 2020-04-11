Sokağa çıkma yasağı için bir gün önce hazırlanan genelge, 2 saat kala mı duyuruldu?

T24 Haber Merkezi

Sosyal medya üzerinden kamuoyuna "İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genelgesi" olarak yansıyan "çok acele" ibareli belgenin üzerindeki tarih, "sokağa çıkma yasağı kararı 9 Nisan’da alınmasına rağmen, bir gün sonra, uygulamaya iki saat kala mı duyuruldu" sorusunu gündeme getirdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından belgeyi paylaşarak, "Genelge ve tarihi doğruysa eğer; milleti gece yarısı son 2 saatte ne diye sokağa döktünüz?" yorumunu yaptı. Gaziantep Valiliği’nin resmi Twitter hesabından da Kaftancıoğlu’nun paylaştığı, 9 Nisan tarihli belge paylaşıldı. Buna karşılık Elbistan Kaymakamlığı’nın hesabında yer alan, aynı içerikli belgede tarihin 10 Nisan olması dikkati çekti.

İki günlük sokağa çıkma yasağı, akşam saatlerinde açıklandı ve hemen ardından kimlerin yasaktan muaf olduğuna ilişkin detayların genelgeyle açıklanacağı duyuruldu. Ancak genelge, 22.00 sıralarında kamuoyuna duyurulmaya başlandı. Bu durum, marketlerde, büfelerde, bakkallarda, benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı.

9 Nisan tarihli

Buna karşılık sosyal medya üzerinden kamuoyuna İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genelgesi" olarak yansıyan, "çok acele" ibareli belgenin üzerindeki tarih, soru işaretlerine yol açtı. Belgenin 9 Nisan tarihli olması, "Sokağa çıkma yasağı kararı 9 Nisan’da alınmasına rağmen, kamuoyuna bir gün sonra, uygulamaya iki saat kala mı duyuruldu?" sorusunu gündeme getirdi.

Kaftancıoğlu’ndan tepki

9 Nisan tarihli belgeyi Twitter hesabından paylaşan CHP İstanbul İL Başkanı Kaftancıoğlu, "Genelge ve tarihi doğruysa eğer, milleti gece yarısı son 2 saatte niye sokağa döktünüz?" yorumunu yaptı.

Gaziantep Valiliği’nin Twitter hesabından da " Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi, Detaylar için" denilerek, Kaftancıoğlu’nun da paylaştığı, 9 Nisan tarihli belge paylaşıldı.

Buna karşılık, Elbistan Kaymakamlığı’nın hesabında yer alan ayrı içerikli belgede tarihin 10 Nisan olması dikkati çekti.