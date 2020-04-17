Sokağa çıkma yasağı açıklandığında panikle dışarı çıkanlar ne aldı?

IPSOS tarafından yapılan bir araştırmaya göre 10 Nisan gecesi sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden önce 31 ildeki hanelerin yüzde 12'si alışveriş yapmak için dışarı fırladı. Araştırmaya göre, en çok makarna, bakliyat gibi ürünler alındı.

Dışarı çıkanların yüzde 50'si makarna, bakliyat, un, tuz, şeker gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıktı. 31 ilde 18 milyon 679 bin 913 hane bulunuyor. Bu hanelerin yüzde 12'si 2 milyon 241 bin 589 hane yapıyor.

Dünyaca ünlü araştırma şirketi IPSOS'un önceki gün yayınladığı "İşaretler: Koronavirüs Krizini Anlamak" isimli araştırmada çarpıcı sonuçlar bulunuyor.

IPSOS tarafından yapılan bir araştırmaya göre 10 Nisan Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı duyurulduktan hemen sonra saat 22.00-24.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ildeki hanelerin yüzde 12'si alışveriş yapmak için sokağa çıkmış.

Sokağa çıkan hanelerin ise yüzde 50'si makarna, bakliyat, un, tuz, şeker gibi temel ihtiyaçlarını, yüzde 49'u ekmek, yüzde 38'i zeytin, peynir gibi kahvaltılık ürünler, yüzde 32'si süt ve yüzde 25'i ise su almak için çıkmış.

IPSOS'un araşıtrma sonuçları IPSOS Hane Tüketim Paneli örneklemine mensup sokağa çıkma yasağı olan 31 ilden seçilen 850 haneden oluşuyor.