T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye toplam 12 bin TL ceza yazıldı

22 Kasım 2020 23:34

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezintiye çıkan 4 kişiye, toplamda 12 bin 600 TL para cezası uygulandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini arttırdı. Ekipler, kontrol yapmak için 16 ABA 423 plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki 1'i kadın 4 gencin, kısıtlamaya uymadıkları tespit edildi. 4 kişiye kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplamda 12 bin 600 TL para cezası uygulandı. 4 kişi, işlemler yapıldıktan sonra evlerine gönderildi.

DHA 

TIKLAYIN: Türkiye'de Koronavirüs | 139 kişi daha hayatını kaybetti, hasta sayısı 6 bini aştı

 

ETİKETLER

sokağa çıkma kısıtlamasıbursacezapoliskoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24